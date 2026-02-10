Bullrich aseguró un acuerdo con 44 senadores para aprobar la reforma laboral

Uno de los ejes centrales es la redefinición del concepto de “mejor remuneración” para el cálculo indemnizatorio. El texto establece que solo se considerarán los conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems no mensuales como el aguinaldo y las vacaciones. Además, se fija que la indemnización será la única reparación frente al despido sin causa, con el propósito de limitar reclamos adicionales y lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”.

La iniciativa también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores.

Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. El fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores: 1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes, y tendrá carácter inembargable y de afectación específica.

En materia administrativa, el proyecto establece una registración laboral simplificada y digital, considerando suficiente la inscripción ante ARCA y habilitando la digitalización de libros laborales, que deberán conservarse por diez años con plena validez legal.

El texto también redefine los beneficios sociales no remunerativos, incorporando conceptos como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación. En cuanto a la jornada laboral, se habilita el banco de horas mediante acuerdo voluntario, permitiendo una distribución más flexible del tiempo de trabajo.

Respecto de vacaciones y licencias, se amplía el período para otorgarlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento y un mínimo de siete días. En licencias por enfermedad, se refuerza el control médico por parte del empleador y se establecen nuevas reglas para las juntas médicas.

El proyecto incorpora además incentivos específicos, como el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), orientado a jóvenes y personas sin experiencia, y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), enfocado en promover inversiones productivas y tecnológicas.

Entre los cambios acordados, Bullrich confirmó la quita de la rebaja del Impuesto a las Ganancias, así como ajustes vinculados a aportes a obras sociales, guiños a sindicatos y cámaras empresariales, y una moderación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones. El texto también contempla una reducción de cargas sociales y otorga mayor autonomía a los convenios colectivos de empresa frente a los de alcance nacional.

Finalmente, la reforma incluye el compromiso del Gobierno de enviar en el futuro una ley de reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.

Con la sesión extraordinaria convocada para mañana a las 11, el debate en el Senado anticipa una discusión intensa. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca impulsar el empleo formal y la productividad, sectores sindicales y parte de la oposición advierten sobre posibles retrocesos en derechos laborales.