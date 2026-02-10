El Penal de Chimbas proyecta inhibidores y cámaras con inteligencia artificial
El Servicio Penitenciario de San Juan, analiza instalar inhibidores de señal y sistemas con inteligencia artificial para reforzar la seguridad y evitar delitos desde la cárcel.
El Servicio Penitenciario Provincial avanza en un proyecto para instalar inhibidores de señal en el Penal de Chimbas, con el objetivo de impedir el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad y reforzar los controles internos.
La iniciativa, que se encuentra en etapa de análisis técnico y evaluación de proveedores, contempla comenzar con pruebas piloto durante este año, aunque todavía no hay una fecha confirmada para su implementación. El director del Penal, Carlos Suárez, explicó que el principal objetivo es evitar maniobras delictivas que se organizan desde el interior del establecimiento, como extorsiones, amenazas o coordinación de robos.
“Estamos analizando distintas propuestas para elegir el equipo más adecuado y avanzar con este trabajo”, señaló el funcionario.
Suárez detalló que los nuevos dispositivos permitirán bloquear la señal de manera selectiva, sin afectar a los barrios cercanos, una de las principales preocupaciones en experiencias anteriores. Según explicó, el sistema permitirá identificar sectores específicos, como pabellones o alas del penal, y aplicar allí el bloqueo sin interferir en áreas administrativas ni en zonas urbanas.
“El bloqueo sería exclusivamente interno, sin perjudicar a los vecinos”, remarcó. Las primeras pruebas podrían comenzar durante el primer semestre del año, aunque el director aclaró que el proyecto compite con otras prioridades vinculadas a la seguridad y la infraestructura.
En paralelo, el Servicio Penitenciario trabaja en un plan para reemplazar los celulares por una red telefónica interna fija y controlada. La idea es que cada pabellón cuente con teléfonos supervisados, con horarios y tiempos establecidos, para garantizar una comunicación segura y evitar usos indebidos. “No todos van a poder llamar todos los días. Se va a organizar por turnos”, explicó Suárez.
Cámaras con inteligencia artificial
Otra de las líneas de trabajo es la incorporación progresiva de cámaras con inteligencia artificial para ampliar el monitoreo dentro del penal. Estos sistemas permitirían identificar movimientos inusuales, detectar objetos prohibidos, reconocer personas fuera de su sector asignado y anticipar situaciones de riesgo.
El director aclaró que no se trata de un sistema infalible, pero destacó que puede ayudar a prevenir conflictos, motines o intentos de fuga. Suárez señaló que todas estas medidas forman parte de un proceso gradual de modernización del sistema penitenciario.
“No podemos asegurar que todo se implemente este año, pero estamos trabajando para ir actualizando los sistemas de seguridad”, afirmó. La incorporación de inhibidores, redes internas de comunicación y herramientas tecnológicas se inscribe en una estrategia integral para fortalecer el control y reducir riesgos dentro del penal.