El Penal de Chimbas proyecta inhibidores y cámaras con inteligencia artificial

Bloqueo sectorizado

Suárez detalló que los nuevos dispositivos permitirán bloquear la señal de manera selectiva, sin afectar a los barrios cercanos, una de las principales preocupaciones en experiencias anteriores. Según explicó, el sistema permitirá identificar sectores específicos, como pabellones o alas del penal, y aplicar allí el bloqueo sin interferir en áreas administrativas ni en zonas urbanas.

image

“El bloqueo sería exclusivamente interno, sin perjudicar a los vecinos”, remarcó. Las primeras pruebas podrían comenzar durante el primer semestre del año, aunque el director aclaró que el proyecto compite con otras prioridades vinculadas a la seguridad y la infraestructura.

En paralelo, el Servicio Penitenciario trabaja en un plan para reemplazar los celulares por una red telefónica interna fija y controlada. La idea es que cada pabellón cuente con teléfonos supervisados, con horarios y tiempos establecidos, para garantizar una comunicación segura y evitar usos indebidos. “No todos van a poder llamar todos los días. Se va a organizar por turnos”, explicó Suárez.

Cámaras con inteligencia artificial

Otra de las líneas de trabajo es la incorporación progresiva de cámaras con inteligencia artificial para ampliar el monitoreo dentro del penal. Estos sistemas permitirían identificar movimientos inusuales, detectar objetos prohibidos, reconocer personas fuera de su sector asignado y anticipar situaciones de riesgo.

image

El director aclaró que no se trata de un sistema infalible, pero destacó que puede ayudar a prevenir conflictos, motines o intentos de fuga. Suárez señaló que todas estas medidas forman parte de un proceso gradual de modernización del sistema penitenciario.

“No podemos asegurar que todo se implemente este año, pero estamos trabajando para ir actualizando los sistemas de seguridad”, afirmó. La incorporación de inhibidores, redes internas de comunicación y herramientas tecnológicas se inscribe en una estrategia integral para fortalecer el control y reducir riesgos dentro del penal.