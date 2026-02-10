Dramático incendio en Rawson: una familia perdió todo en minutos

Escenas de desesperación y angustia se vivieron durante los primeros minutos, con familiares y vecinos colaborando como podían para poner a salvo lo poco que lograban sacar de la vivienda. A raíz de la gran cantidad de humo, varias personas resultaron afectadas por inhalación y debieron ser asistidas por profesionales del Servicio de Emergencias 107, que arribaron al lugar en distintas ambulancias.

Importante operativo

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos, que llegaron en primera instancia con dos móviles. Sin embargo, debido a la magnitud del incendio, fue necesario sumar refuerzos para controlar el foco ígneo y evitar que se extendiera a otras propiedades.

Además, efectivos policiales cortaron el tránsito sobre calle Cabot, con el objetivo de facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de las personas que se acercaron a observar la situación. Durante varias horas, los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento y control de la estructura, mientras personal policial realizaba el relevamiento de los daños materiales, que serían de gran magnitud.

Las causas del incendio

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no fueron confirmadas oficialmente y son materia de investigación. No se descarta que el foco se haya iniciado por un cortocircuito, aunque esto será determinado mediante las pericias correspondientes.

Mientras tanto, la familia afectada enfrenta ahora el difícil panorama de haber perdido gran parte de sus pertenencias en cuestión de minutos.