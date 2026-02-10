La inestabilidad en el sector cárnico continúa marcando el ritmo de los precios en las carnicerías de San Juan. En tan solo una semana, el valor de los cortes de carne vacuna experimentó tres subas consecutivas, con incrementos del 2%, 3% y 2% respectivamente, registrados desde el pasado jueves hasta el sábado.
La carne subió hasta un 7% acumulado y se esperan nuevas subas esta semana
Tras tres incrementos consecutivos registrados entre el jueves y el sábado pasado, los precios en las carnicerías locales sufrieron un notable ajuste.