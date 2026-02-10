"
La carne subió hasta un 7% acumulado y se esperan nuevas subas esta semana

Tras tres incrementos consecutivos registrados entre el jueves y el sábado pasado, los precios en las carnicerías locales sufrieron un notable ajuste.

La inestabilidad en el sector cárnico continúa marcando el ritmo de los precios en las carnicerías de San Juan. En tan solo una semana, el valor de los cortes de carne vacuna experimentó tres subas consecutivas, con incrementos del 2%, 3% y 2% respectivamente, registrados desde el pasado jueves hasta el sábado.

A pesar de estos ajustes recientes, la tendencia alcista no parece frenarse. Representantes del sector prevén una nueva escalada de precios para la presente semana, estimando incrementos adicionales que oscilarán entre el 3% y el 8%.

Precios actuales de referencia

En este contexto de remarcaciones constantes, la tabla de precios para la categoría Novillo muestra los siguientes valores actuales en algunas carnicerías de la provincia:

  • Lomo: $ 22.344,00

  • Punta de Espalda: $ 18.999,00

  • Filet / Peceto: $ 18.900,00

  • Entraña: $ 18.999,00

  • Blanda Especial: $ 17.899,00

  • Ojal / Vacío: $ 17.500,00

  • Paleta Chata: $ 16.800,00

  • Asado: $ 16.700,00

  • Blanda Común: $ 16.400,00

  • Costeleta Chata: $ 15.499,00

  • Costilla Arqueada: $ 15.299,00

  • Molida Especial: $ 14.999,00

  • Matambre: $ 13.999,00

  • Costilla Oferta: $ 13.299,00

  • Osobuco Medallón: $ 9.500,00

  • Molida Intermedia: $ 8.999,00

  • Cogote: $ 5.700,00

