Polémica en Las Leonas: una jugadora renunció para representar a Alemania

Ella se sumó con una declaración: “Desde el primer día, tanto el equipo como el cuerpo técnico me dieron una cálida bienvenida y me hicieron sentir como en casa. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que me esperan”.

Los argumentos de von der Heyde giraron en torno a la afinidad táctica y las prioridades del entrenador argentino, quien, según manifestó la deportista, había decidido desprenderse de ella sin respetar los tiempos anteriormente pautados: “(El entrenador Fernando Ferrara) decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”, explicó.

La reacción del cuerpo técnico y del plantel argentino no se hizo esperar. Ferrara reconoció a DeporTV: “La verdad es algo que no nos esperábamos. Pero ahora estamos enfocados en lo que se viene, con las jugadoras que tenemos que, por suerte, son muchas, y que tenemos como objetivo la clasificación al Mundial”. De este modo, el seleccionador buscó cerrar filas en torno al futuro inmediato del equipo, evitando prolongar la controversia.

Por su parte, la defensora Agostina Alonso se expresó en la misma línea de sorpresa, destacando que la decisión correspondió exclusivamente a la jugadora: “Es claramente de Luchi (von der Heyde) y no nos gusta”, dijo en diálogo con DeporTV. Además, Alonso subrayó la política interna del seleccionado: “Ella sabía que al momento de las convocatorias se nos pide que estemos en Buenos Aires. Ella está radicada en Europa y tiene su vida allá, tal vez para competir en forma internacional tiene que hacerlo para otra Selección”. Frente a versiones sobre una presunta marginación, Alonso refutó esa acusación: “Sé que se ha hablado mucho de Argentina y de este equipo, de que no la quiere y me toca salir a decir que eso no es verdad”.

La selección argentina enfrentará a Irlanda el martes 10 y el viernes 13, ambos encuentros programados para las 5.30 (hora de Argentina), y se medirá con Australia el miércoles 11 a las 5.30 y el sábado 14 a las 3.30. Todos los partidos corresponden a enfrentamientos contra Irlanda y el anfitrión Australia.

El antecedente más inmediato de una situación similar lo encarna Gonzalo Peillat, defensor de Los Leones, quien tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con la Argentina, optó por sumarse a la selección alemana en 2020. Tal como quedó registrado, su salida respondió a diferencias con el entonces entrenador Carlos Retegui y autoridades de la Confederación Argentina de Hockey.

La migración de talentos argentinos a otros seleccionados, tanto masculino como femenino, abre interrogantes sobre la gestión de carreras internacionales y las tensiones que surgen ante la residencia en el extranjero, un fenómeno que adquiere nuevos matices en cada caso y pone a prueba la flexibilidad de las estructuras deportivas nacionales.