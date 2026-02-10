"
Un anestesista se distrajo con el celular, murió un niño y no irá a la cárcel

Mauricio Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión condicional y siete años y seis meses de inhabilitación por la muerte de Valentín Mercado. Sucedió en Rio Negro.

La lectura de la sentencia este martes al mediodía confirmó lo que muchos temían: el anestesiólogo Mauricio Atencio Krause no pasará ni un solo día tras las rejas. Aunque fue hallado culpable de homicidio culposo, el juez decidió aplicar la pena de tres años de prisión en suspenso, lo que le permite mantener su libertad bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta.

Sin embargo, el golpe más fuerte para la carrera del profesional fue la inhabilitación especial por siete años y seis meses. Durante una década, Atencio Krause no podrá ejercer la medicina en ninguna de sus formas, una medida que busca sancionar la "negligencia extrema" demostrada durante la intervención quirúrgica.

image

Crónica de una distracción fatal

El juicio dejó al descubierto una cadena de irregularidades que costaron una vida. Lo que debía ser una cirugía controlada se transformó en una tragedia cuando el anestesiólogo decidió priorizar su dispositivo móvil por sobre el monitoreo del paciente.

El celular como distracción: se probó que el médico estuvo pendiente de su teléfono durante la operación. Abandono de puesto: en el momento más crítico, salió del quirófano para buscar un cargador, dejando al niño de 4 años sin supervisión técnica.

Falta de reacción: cuando los signos vitales de Valentín colapsaron, la alerta llegó tarde. A pesar de que otros profesionales intentaron reanimarlo, el tiempo perdido por la desatención de Atencio Krause resultó irreversible.

El impacto en la comunidad

La fiscalía y la querella habían hecho hincapié en el daño social. Valentín no era solo un paciente; era un niño que dejó un vacío inmenso en su familia y en su jardín de infantes. El fiscal del caso remarcó que la conducta del imputado fue de una "indiferencia alarmante", centrada más en su comodidad personal que en el juramento hipocrático.

Por su parte, la defensa había intentado suavizar la pena alegando que el médico estaba "afectado anímicamente" por el proceso, un argumento que no logró evitar la inhabilitación máxima, pero que contribuyó a que la pena de prisión no fuera de cumplimiento efectivo.

Con esta resolución, la causa queda cerrada en primera instancia, dejando un precedente oscuro sobre los riesgos del uso de la tecnología en áreas de alta complejidad médica.

