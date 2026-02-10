Un impactante siniestro vial ocurrió días atrás en el departamento 25 de Mayo, cuando un automóvil terminó dentro de un zanjón tras una falla mecánica. El hecho tuvo lugar en la intersección de la Ruta 183 y calle Enfermera Medina, bajo la jurisdicción de la Comisaría 10°.
Impresionante accidente en 25 de Mayo: se trabó el volante y cayeron a un zanjón
Una mujer quedó atrapada en el vehículo tras perder el control. En el automóvil viajaban cinco personas que, afortunadamente, resultaron ilesas.