Impresionante accidente en 25 de Mayo: se trabó el volante y cayeron a un zanjón

Según fuentes policiales, el accidente involucró a un Peugeot 206, cuyo volante se habría trabado, provocando que el conductor perdiera el control del rodado y cayera al zanjón. Tras el impacto, una mujer quedó "atorada" entre los asientos, lo que motivó la intervención de personal de Bomberos para auxiliarla y retirarla del vehículo.

A pesar del vuelco, las cinco personas que viajaban en el automóvil salieron ilesas.