Impresionante accidente en 25 de Mayo: se trabó el volante y cayeron a un zanjón

Una mujer quedó atrapada en el vehículo tras perder el control. En el automóvil viajaban cinco personas que, afortunadamente, resultaron ilesas.

Un impactante siniestro vial ocurrió días atrás en el departamento 25 de Mayo, cuando un automóvil terminó dentro de un zanjón tras una falla mecánica. El hecho tuvo lugar en la intersección de la Ruta 183 y calle Enfermera Medina, bajo la jurisdicción de la Comisaría 10°.

Según fuentes policiales, el accidente involucró a un Peugeot 206, cuyo volante se habría trabado, provocando que el conductor perdiera el control del rodado y cayera al zanjón. Tras el impacto, una mujer quedó "atorada" entre los asientos, lo que motivó la intervención de personal de Bomberos para auxiliarla y retirarla del vehículo.

A pesar del vuelco, las cinco personas que viajaban en el automóvil salieron ilesas.

