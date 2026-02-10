Flor Vigna aseguró que Luciano Castro le debe dinero: "¡Devolveme la guita!"

Además, en diálogo con Intrusos (América), lanzó otro reclamo dirigido hacia el actor. "Luchi vivió tres años en mi casa, me banqué todas y fui cornuda", expresó.

Embed - PALITOS, BURLAS Y REPROCHES: Flor Vigna no suelta a Luciano Castro y afirmó que le debe plata

Flor Vigna respondió a las críticas que recibió por su nueva canción

Luego de que la exparticipante de Combate lanzara su nueva canción, recibió muchas críticas de usuarios que aseguraban que "no suelta" a su exnovio. En ese contexto, Flor publicó un video para contestar a los cuestionamientos.

"Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno, que gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta", expresó, en primer lugar.

Después, se refirió a sus estrategias para publicitar tanto el tema como el videoclip. "Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles", afirmó.

"Entonces, ¿qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, que mensaje, que esto, está todo pensado y guionado para que te atrape, te atrape, te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural de que estamos todos así, que necesitamos ya mismo, lo usé a mi favor", explicó.

Asimismo, habló sobre su búsqueda personal en el trabajo: "Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar. Y lo que más deseo es ser artista".

Además, manifestó que su objetivo con la canción, así como el video, era "decir mucho en poco tiempo" y amigarse con la crítica. "Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor", dijo, al respecto. Finalmente, concluyó: "Así que muchas gracias a la gente que banca, muchas gracias a la gente que critica. Y me están enseñando a ser yo misma. Así que muchas, muchas gracias".