"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Luciano Castro

Flor Vigna aseguró que Luciano Castro le debe dinero: "¡Devolveme la guita!"

La cantante aseguró que debido a esa cuestión, ella no puede pagarle el sueldo a sus bailarines. "Le presté plata y me la tiene que devolver todavía" dijo, visiblemente incómoda.

Flor Vigna apuntó nuevamente contra Luciano Castro, su expareja desde hace dos años. Tras el reciente lanzamiento de su canción "La Vara Está Baja", en la que dejó mensajes para él, lo acusó de deberle dinero.

Durante el desfile del estilista Roberto Vernucci, el conductor del evento le dijo: "Me encantó el video último... 'Guapa si, tarada no'". Esta frase se encuentra en una remera que utiliza la cantante al comienzo del videoclip. "Y bueno, si, viste, me boludearon mucho", respondió Vigna.

image

A continuación, la artista reveló: "Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata!". En ese sentido, añadió que necesita invertir en bailarines y que no pudo llevarlos al desfile porque no tiene con que pagarles.

Te puede interesar...

Además, en diálogo con Intrusos (América), lanzó otro reclamo dirigido hacia el actor. "Luchi vivió tres años en mi casa, me banqué todas y fui cornuda", expresó.

Embed - PALITOS, BURLAS Y REPROCHES: Flor Vigna no suelta a Luciano Castro y afirmó que le debe plata

Flor Vigna respondió a las críticas que recibió por su nueva canción

Luego de que la exparticipante de Combate lanzara su nueva canción, recibió muchas críticas de usuarios que aseguraban que "no suelta" a su exnovio. En ese contexto, Flor publicó un video para contestar a los cuestionamientos.

"Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno, que gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta", expresó, en primer lugar.

Después, se refirió a sus estrategias para publicitar tanto el tema como el videoclip. "Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles", afirmó.

"Entonces, ¿qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, que mensaje, que esto, está todo pensado y guionado para que te atrape, te atrape, te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural de que estamos todos así, que necesitamos ya mismo, lo usé a mi favor", explicó.

Asimismo, habló sobre su búsqueda personal en el trabajo: "Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar. Y lo que más deseo es ser artista".

Además, manifestó que su objetivo con la canción, así como el video, era "decir mucho en poco tiempo" y amigarse con la crítica. "Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor", dijo, al respecto. Finalmente, concluyó: "Así que muchas gracias a la gente que banca, muchas gracias a la gente que critica. Y me están enseñando a ser yo misma. Así que muchas, muchas gracias".

Temas

Te puede interesar