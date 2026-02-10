Andrea Rincón habló de los rituales umbanda e involucró a Milo J: "Está poseído"

Para la artista, la violencia simbólica en el escenario es una señal de alerta que la sociedad no debería ignorar. “En un recital salieron con un cuchillo y comenzaron a acuchillar a un muñeco. No creo que sea un santo muy bueno. Están metiendo mensajes de todo tipo a través de la música a la gente”, concluyó con firmeza.

Más allá de la controversia, Rincón atraviesa un momento de gran realización profesional tras haber superado periodos de internación. En diálogo con Teleshow, la actriz se mostró conmovida por el inminente estreno de un programa televisivo dedicado íntegramente a la salud mental, proyecto que ella misma lideró en todas sus áreas. “Todo esto me lo cargué al hombro desde febrero del año pasado”, confesó sobre el arduo trabajo de escritura, dirección y edición que realizó.

El ciclo tiene su origen en el cortometraje Bullying, realizado junto a su terapeuta Gloria Luna. Para garantizar la seriedad del contenido, Rincón decidió contar con dos profesionales de la psicología, buscando una mirada técnica y responsable: “Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos”.

Respecto al propósito de esta nueva etapa, la conductora fue clara en su intención de generar un impacto positivo en los televidentes: “Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón”.