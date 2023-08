Selección Argentina: qué prepara Scaloni para las Eliminatorias

Las debilidades Sub 20 de Scaloni para la Selección Argentina

"Nos quedamos con las ganas de haber podido traer a algún otro jugador que estaba en el Sub 20, pero por un tema de calendario no fue posible", fue la reflexión que arrojó Scaloni después de lo que fue la victoria ante Indonesia en la gira por Asia. Esa frase tenía destinatarios claros: Alejo Véliz, Matías Soulé y Brian Aguirre, entre otros. El delantero santafesino venía de ser la gran figura del Sub 20 en el Mundial de Argentina 2023, con tres goles en cuatro partidos. Soulé, por su parte, sumó importantes minutos y ya venía en el radar de Scaloni, con algunas convocatorias en su bolsillo. Aguirre, mientras tanto, se destacó como extremo y fue una de las gratas sorpresas del equipo de Javier Mascherano.