Scaloni se explayó previo al duelo ante Cabo Verde: "El margen ahora se achica"

"No están acá de casualidad. Es un buen equipo, se defiende bien, tapa los pases interiores y tiene jugadores de buen pie. Ya lo veníamos analizando porque podía ser un posible rival y no nos sorprendió que clasificara", sostuvo.

Consultado por el estado físico del capitán argentino y la posibilidad de afrontar un eventual tiempo suplementario, el DT prefirió no adelantarse. "Ya veremos. No tiene sentido responder ahora porque dependerá de cómo se dé el partido y de cómo esté él. Siempre ha demostrado que puede jugar de cualquier manera".

Además, descartó cualquier preocupación por la dependencia goleadora del rosarino, autor de seis goles en la Copa del Mundo. "Leo es uno de los delanteros del equipo. Lo importante es que el equipo genera situaciones. Nos gustaría repartir más los goles, pero mientras el equipo gane, estamos conformes".

Scaloni volvió a evitar confirmar la alineación titular, una costumbre instalada en cada previa importante. Las principales dudas continúan pasando por el lateral izquierdo, donde pelean Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, y por el acompañante de Messi en ataque, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputando un lugar.

El resto del equipo se perfila sin demasiadas modificaciones respecto a la fase de grupos.

El entrenador también valoró el acompañamiento de los hinchas argentinos, que volverán a ser mayoría en el Hard Rock Stadium. "La gente siempre fue un plus para nosotros. Los jugadores también son hinchas con la camiseta puesta. Ese apoyo nunca representa una presión, sino un refuerzo".

Respecto a las altas temperaturas previstas para el encuentro, reconoció que podrían afectar el espectáculo, aunque aclaró que las condiciones serán iguales para ambos seleccionados. "Si hace mucho calor, seguramente el espectáculo no será el mismo, pero será igual para los dos. Habrá que jugar el partido que toque".

Scaloni también respondió sobre las versiones que circulan en redes sociales respecto de supuestos beneficios para Argentina durante el Mundial. "No leyendo las redes sociales. Si no las mirás, no te enterás. Hoy cualquiera publica algo y en segundos se viraliza. Nosotros no nos hacemos eco de eso".

Por último, ubicó a Francia y Brasil entre los equipos que mejor impresión dejaron hasta ahora, aunque también destacó el rendimiento de España, Colombia, Inglaterra, Portugal y México, al que elogió por su gran actuación frente a Ecuador.

Con la conferencia finalizada y el último entrenamiento por delante, Argentina entra en la cuenta regresiva para un partido que marcará el inicio de su verdadero desafío en el Mundial: los encuentros donde ya no existe margen para equivocarse.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, realiza la cobertura especial del torneo y transmite todos los partidos de la Selección Argentina.