El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026, aunque no lo quiso anunciar, aunque adelantó que el astro argentino Lionel Messi “irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo”.
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Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania
Scaloni lo confirmó en conferencia en la previa al cruce del sábado, desde las 23, frente a Jordania en el cierre del grupo J.