Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania

El DT valoró lo hecho por el elenco jordano en las primeras fechas de la zona, al afirmar que “no mereció perder” en ambos encuentros y destacar su capacidad para contraatacar con velocidad.

Además, el director técnico de 48 años aventuró que podría formar una pareja ofensiva con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y aseguró que quienes sean titulares en el encuentro del sábado 27 de junio “merecen jugar”, aunque tengan menos oportunidades que el resto.