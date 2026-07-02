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Qué partidos se juegan hoy por los 16avos de la Copa del Mundo

MundoEste jueves 2 de julio se jugarán tres encuentros: España vs. Austria, en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a en Vancouver.

El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026, comenzó este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros.

La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

La actividad del miércoles dejó clasificaciones de alto impacto logradas por las potencias. Inglaterra celebró una ajustada victoria por 2 a 1 sobre la República Democrática del Congo en Atlanta, Bélgica revivió a tiempo y firmó una remontada épica al ganarle 3 a 2 a Senegal.

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Por último, el cierre de la jornada estuvo a cargo de Estados Unidos, que pisó fuerte en San Francisco y eliminó a Bosnia y Herzegovina tras superarlo por 2 a 0.

Estos resultados se suman a los ya registrados al inicio de la llave: la victoria de Canadá 1-0 ante Sudáfrica, el triunfo de Brasil 2-1 sobre Japón, la histórica clasificación por penales de Paraguay frente a Alemania y la de Marruecos ante Países Bajos por la misma vía. En tanto, las jornadas previas se completaron con los triunfos de Noruega 2-1 a Costa de Marfil, la goleada de Francia 3-0 a Suecia y el triunfo de México 2-0 ante Ecuador.

Este jueves 2 de julio se jugarán tres encuentros: España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.

Cronograma de los 16avos de final

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria – 16:00
  • Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio

  • Suiza vs. Argelia – 00:00
  • Australia vs. Egipto – 15:00
  • Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
  • Colombia vs. Ghana – 22:30

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