Qué partidos se juegan hoy por los 16avos de la Copa del Mundo

Por último, el cierre de la jornada estuvo a cargo de Estados Unidos, que pisó fuerte en San Francisco y eliminó a Bosnia y Herzegovina tras superarlo por 2 a 0.

Estos resultados se suman a los ya registrados al inicio de la llave: la victoria de Canadá 1-0 ante Sudáfrica, el triunfo de Brasil 2-1 sobre Japón, la histórica clasificación por penales de Paraguay frente a Alemania y la de Marruecos ante Países Bajos por la misma vía. En tanto, las jornadas previas se completaron con los triunfos de Noruega 2-1 a Costa de Marfil, la goleada de Francia 3-0 a Suecia y el triunfo de México 2-0 ante Ecuador.

Este jueves 2 de julio se jugarán tres encuentros: España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.

Cronograma de los 16avos de final

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio