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La ola polar no da tregua: San Juan registró nieve y sigue el frío extremo

Tras el temporal de viento y las nevadas en varios departamentos, este jueves amaneció helado con una sensación térmica que roza el cero absoluto en la provincia.

El alerta meteorológico por viento sur se cumplió al pie de la letra y abrió las puertas a un fenómeno muy esperado: la nieve se hizo presente este miércoles en distintas zonas de San Juan, como Sarmiento, Iglesia y localidades como Santa Clara y El Colorado. El ingreso del aire polar cubrió de blanco caminos y cerros, transformando el paisaje local.

Para este jueves 2 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones invernales extremas continuarán dominando la jornada, registrándose una temperatura de apenas 0.5°C a las 7 de la mañana, con el cielo completamente cubierto y una humedad del 93%. Aunque el viento se encuentra en calma en las primeras horas, el ambiente se mantiene sumamente crudo.

Para el resto del día, el pronóstico extendido prevé:

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  • Bajas temperaturas: Una mínima de -1°C y una máxima que difícilmente superará los 7°C.

  • Cielo nublado: La nubosidad se mantendrá variable (de nublado a parcialmente nublado) con vientos leves del sector norte de entre 13 y 22 km/h hacia la tarde.

  • Fin de las precipitaciones: La probabilidad de lluvias o nieve disminuye drásticamente a un rango de entre el 0% y 10% para el resto de la jornada.

Debido al congelamiento de calzadas por la acumulación de nieve y aguanieve ocurrida en las últimas horas, Vialidad Nacional y las autoridades locales solicitaron transitar con extrema precaución por las rutas provinciales y nacionales ante la presencia de hielo y neblina.

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