La ola polar no da tregua: San Juan registró nieve y sigue el frío extremo

Para este jueves 2 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones invernales extremas continuarán dominando la jornada, registrándose una temperatura de apenas 0.5°C a las 7 de la mañana, con el cielo completamente cubierto y una humedad del 93%. Aunque el viento se encuentra en calma en las primeras horas, el ambiente se mantiene sumamente crudo.

Para el resto del día, el pronóstico extendido prevé: