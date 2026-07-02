El alerta meteorológico por viento sur se cumplió al pie de la letra y abrió las puertas a un fenómeno muy esperado: la nieve se hizo presente este miércoles en distintas zonas de San Juan, como Sarmiento, Iglesia y localidades como Santa Clara y El Colorado. El ingreso del aire polar cubrió de blanco caminos y cerros, transformando el paisaje local.
La ola polar no da tregua: San Juan registró nieve y sigue el frío extremo
Tras el temporal de viento y las nevadas en varios departamentos, este jueves amaneció helado con una sensación térmica que roza el cero absoluto en la provincia.