Juicio por Maradona: Morla habló de la internación y su sobrino contó cómo lo encontró sin reacción

Durante su declaración también habló de la relación entre Maradona y el neurocirujano Leopoldo Luque. "Diego lo amaba, tenía una confianza con él tremenda", sostuvo, aunque aclaró que prefiere ser prudente respecto de la actuación del médico mientras el juicio continúa.

"No me gustan los audios que escucho de él, pero hasta que los jueces no digan si acá hay delito o no, se está comiendo un escarnio público de la nada".

Morla también explicó cómo conoció a los integrantes del equipo médico. Señaló que incorporó al psicólogo Carlos Díaz por recomendación de allegados y aseguró que, desde un principio, existieron diferencias con Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov sobre la participación del profesional.

"Había reticencia para que interviniera. A Díaz muchas veces no le avisaban cuándo podía ver a Diego".

El relato del sobrino de Maradona

Horas antes declaró Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista, quien reconstruyó los minutos previos al hallazgo de Maradona sin signos de reacción.Según recordó, aquella mañana Cosachov y Díaz ingresaron a la habitación y luego comentaron que Diego no quería levantarse, una situación que, dijo, no llamó la atención porque era habitual que permaneciera descansando durante varias horas.

Sin embargo, poco después decidió entrar junto a Maximiliano Pomargo. "Lo primero que vi fueron sus pies y una mano colgando de la cama. Le levanté la mano para ver si reaccionaba, pero no hubo ninguna respuesta", relató ante los jueces.

Espósito explicó que inmediatamente pidió llamar a una ambulancia al advertir que Maradona permanecía inmóvil y sin responder a estímulos.

También señaló que el exfutbolista estaba parcialmente cubierto por una sábana y que no recuerda otros detalles de la habitación porque toda su atención estaba centrada en comprobar si reaccionaba.

La audiencia también incluyó un nuevo intercambio entre una de las imputadas y una testigo.

Antes de que comenzara la declaración de Espósito, la psiquiatra Agustina Cosachov respondió a dichos de la enfermera Cinthia Córdoba, quien había afirmado días atrás que durante la internación existían dificultades para comunicarse con ella.

Cosachov rechazó esas acusaciones y sostuvo que siempre estuvo disponible para responder consultas del equipo médico. Incluso presentó conversaciones mantenidas con enfermeros como respaldo de su versión.

Tras esa exposición, la defensa de la psiquiatra solicitó que Córdoba sea investigada por presunto falso testimonio. El tribunal resolvió dejar ese planteo para una instancia posterior.

El juicio continúa

El proceso tiene a siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual y busca establecer si existieron negligencias o incumplimientos en la atención médica brindada a Maradona durante la internación domiciliaria en la que permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Con cada nueva audiencia, el tribunal incorpora testimonios de familiares, allegados y profesionales con el objetivo de reconstruir las decisiones adoptadas durante los últimos días del exfutbolista y definir las eventuales responsabilidades penales de los acusados.