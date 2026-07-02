La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina: "Le hicieron decir que había sido un accidente"

Luego de la declaración de Catalina, continuó Camila Núñez, esposa de Diego "Huevo" Peña, primo de Loan. En ese sentido, la joven habló sobre el día de la desaparición y brindó detalles sobre la fotografía que sacó en la casa de la octogenaria. "La tomé camino al naranjal. Era para publicar en mi estado de WhatsApp, aunque después no lo hice porque no me surgía ninguna frase para poner", precisó.

Tras ello, señaló que se volvió a la casa a mitad de camino y que dejó atrás al grupo porque iba a recolectar leña. Al mismo tiempo, subrayó que "Benítez se fue entre 5 y 10 minutos antes que el resto al naranjal" y que solamente invitó a Daniel "Fierrito" Ramírez, otro de los imputados en la causa.

Además de Laudelina Peña, Antonio Benítez, Caillava y Ramírez, en la causa principal son juzgados el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, el ex marino Carlos Pérez -esposo de la exfuncionaria municipal- y Mónica Millapi.

En tanto, en una causa paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, todos ellos imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.