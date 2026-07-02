Catalina, abuela de Loan Peña, declaró este jueves en el juicio oral que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes y allí apuntó contra su hija Laudelina, una de las acusadas por la sustracción y ocultamiento del menor hace dos años. "Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira", contó la jubilada frente al tribunal.
La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina: "Le hicieron decir que había sido un accidente"
La octogenaria también destrozó a su yerno, otros de los acusados por la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años en Corrientes. "El chupa sangre se lo llevó a una tapera", sostuvo.