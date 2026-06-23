Scaloni reveló la decisión que tomará en Argentina para la última fecha con Jordania

Lo cierto es que se trató de un mensaje contundente: Scaloni analiza seriamente la rotación para cerrar el Grupo J ante el combinado asiático, con la intención de cuidar a los habituales titulares y darles minutos a quienes todavía no tuvieron demasiada participación en estos dos primeros partidos de la Copa del Mundo.

Qué dijo el DT de la Selección sobre el cambio del Cuti Romero

Otro de los temas que abordó el Gringo fue la situación física del Cuti Romero, quien salió reemplazado en el segundo tiempo ante los austríacos al acusar una molestia en su rodilla derecha, la misma que se lesionó hace un par de meses en el Tottenham y que le impidió llegar con rodaje a la máxima cita.

Si bien todavía no hay un diagnóstico definitivo, el técnico de la Selección llevó tranquilidad y dejó en evidencia la confianza que tanto en el defensor como en el resto del plantel. "No sabemos todavía el alcance de su tema. Lógicamente es algo que ya venía teniendo y mañana o pasado le harán estudios, esperemos que no sea nada. No solo porque es importante, sino porque siempre es mejor tenerlos a todos. Pero sé que si no está, el que juegue lo va a hacer muy bien", sentenció.