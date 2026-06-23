A falta de una fecha, la Selección argentina ya puede permitirse mirar más allá de la primera fase del Mundial 2026. Con dos triunfos en dos presentaciones y la clasificación a 16avos de final asegurada, Lionel Scaloni confesó que tiene un plan concreto para enfrentar el próximo sábado a Jordania, nuevamente en el AT&T Stadium de Dallas.
Scaloni reveló la decisión que tomará en Argentina para la última fecha con Jordania
Tras la victoria ante Austria, y con la clasificación asegurada, Lionel Scaloni dejó una confirmación clave de cara al choque ante Jordania del próximo sábado.