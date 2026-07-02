"No nos vamos a guardar nada"; las mejores frases de De Paul previo a 16avos

"ES RELATIVO SI NUESTRO JUEGO ES MÁS O MENOS VISTOSO, EN EL MUNDIAL ANTERIOR HICIMOS MUCHO MENOS GOLES QUE AHORA"



"La opinión sobre el estilo de juego es personal de cada uno. Es un grupo que tiene más experiencia y a eso hay que darle valor"



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El mediocampista del Atlético de Madrid evitó cualquier exceso de confianza y destacó el crecimiento del seleccionado africano. "Cabo Verde nos sorprendió a todos. Defienden bien, tienen jugadores rápidos, esperan en un bloque bajo y tendremos que tener paciencia", analizó.

El mensaje coincidió con el del entrenador. Scaloni también advirtió que el conjunto africano llega con méritos propios después de una gran fase de grupos. "No están acá de casualidad. Es un buen equipo y hay que respetarlo", afirmó el técnico, quien además recordó que "el margen ahora se achica" porque en esta instancia "el que pierde se vuelve".

"Creo que defienden muy bien, creo que tienen jugadores rápidos".



Rodri de Paul se refirió al seleccionado de Cabo Verde en la conferencia de prensa junto a Scaloni. @gbgerman nos cuenta todo desde Miami.



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Más allá del rival, en el cuerpo técnico hay optimismo por la evolución física del plantel. Cristian "Cuti" Romero dejó atrás las molestias en la rodilla derecha y volvería a la defensa central, mientras que las principales dudas pasan por dos posiciones.

En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico aparece con una leve ventaja sobre Facundo Medina, luego de haber respondido bien tras recuperarse de su lesión. En tanto, el otro interrogante está en el ataque, donde Lautaro Martínez parece correr un paso adelante respecto de Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi.

El resto del equipo prácticamente está definido, con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico o Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en la mitad de la cancha; y Messi junto a Lautaro o Julián en la delantera.

"SERÍA UN ERROR PENSAR MÁS ALLÁ DE MAÑANA"



Rodrigo De Paul, en conferencia de prensa.



"Voy a dejar todo para que haya más partidos, pero hay que vaciarse"#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/zBsplQDxy1 — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Durante la conferencia, De Paul también dejó una reflexión sobre el presente del capitán argentino, en medio de un Mundial en el que ya suma seis goles. "Es un análisis errado pensar en los partidos que pueden llegar a faltar. Hay que disfrutar de Messi todos los días. Uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene. Todos lo estamos disfrutando", expresó.

El volante también remarcó que esta Selección llega con más experiencia que la que conquistó el título en Qatar, aunque considera que todavía tiene margen para seguir creciendo.

"Es un grupo que tiene más experiencia y eso nos tiene que llevar a un lugar positivo. El margen de mejora de esta Selección es todavía un montón", sostuvo.

Argentina buscará este viernes dar un nuevo paso hacia el sueño del bicampeonato. Del otro lado estará una de las revelaciones del torneo, pero en el plantel campeón del mundo el mensaje es claro: no hay lugar para la relajación. En el Mundial, cada partido puede ser el último.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Realiza una cobertura especial del torneo y transmite todos los partidos de la Selección Argentina.