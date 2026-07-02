Cadena de apoyo: 100 premios donados para rescatar a una emprendedora de una estafa

En pocas horas, la publicación se viralizó y despertó la empatía de decenas de mujeres emprendedoras que no dudaron en donar sus propios productos y servicios. El resultado fue si precedente: lograron reunir cerca de 100 premios. "Estamos completamente impactadas, no lo podemos creer, desde lo que nos pasó hasta el nivel de movida que se ha generado. Estamos sorprendidas y agradecidas por el nivel de apoyo y cariño que hemos recibido", relató una de las propietarias a través de sus canales digitales, visiblemente conmovida tras pasar horas registrando las colaboraciones.

Un reflejo fiel de este espíritu colectivo quedó plasmado en el mensaje de una de las tantas colegas que se sumó a la causa. Desde un centro de estética, compartieron una sentida reflexión en sus redes para motorizar la ayuda: "Creemos firmemente en la magia de la solidaridad entre emprendedoras: en cómo el esfuerzo de una se vuelve fuerza para la otra, y cómo juntas crecemos más lejos de lo que podríamos solas". Conmovida por la situación, la esteticista aportó un servicio de manicuría para la rifa y sumó: "Apoyarnos es la forma más hermosa de transformar vidas, de tejer redes que nos protegen y nos impulsan. Más que un servicio, somos comunidad".