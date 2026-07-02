Las redes sociales suelen ser un terreno impredecible, pero esta vez se convirtieron en el escenario de una red de contención. Lo que comenzó como una profunda angustia para dos jóvenes emprendedoras dueñas de un emprendimiento de cerámica, quienes sufrieron una estafa por una suma millonaria, derivó en una cadena solidaria que superó cualquier expectativa. Para intentar recuperar el capital perdido, las artesanas decidieron organizar una rifa, sin imaginar que su comunidad y sus colegas reaccionarían de inmediato.
Cadena de apoyo: 100 premios donados para rescatar a una emprendedora de una estafa
Las dueñas de un taller de cerámica transformaron un trago amargo en una movida colectiva sin precedentes en las redes sociales.