La Justicia de San Juan cerró formalmente el proceso judicial por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que falleció en octubre de 2023 tras ser embestida en el barrio Profesional de Rivadavia. Sin embargo, la resolución penal lejos estuvo de traer paz o alivio a sus seres queridos, quienes reaccionaron con profunda indignación ante el fallo dictado por el juez de Menores, Jorge Toro.
"Y recuerden, sus vidas valen dos años": la familia de Lucía contra el juez Toro
Entre lágrimas e indignación, el entorno de la adolescente estalló tras conocerse la sentencia de cumplimiento condicional para el conductor imputado.