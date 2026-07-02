"Y recuerden, sus vidas valen dos años": la familia de Lucía contra el juez Toro

El magistrado condenó al acusado, identificado como N.M. (menor de edad al momento del hecho), a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y cuatro años de inhabilitación para conducir. La sentencia se dio a conocer alrededor de las 18:30 horas en las inmediaciones de la sede de Flagrancia, donde se desarrolló el debate a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa. Al enterarse de que el imputado continuará en libertad, los familiares y amigos concentrados en el lugar rompieron en llanto, gritos y descargaron una enorme impotencia acumulada.

A través de las redes sociales, el entorno de la víctima difundió un crudo y contundente descargo que refleja el malestar colectivo: "Condena mediocre, justicia injusta, Y RECUERDEN SUS VIDAS VALEN DOS AÑOS". En sintonía con el comunicado, el padre de la joven, Jorge Rubiño, habló ante los micrófonos de Canal 8 y arremetió contra el sistema: "Una vergüenza, la verdad es increíble. No hay palabras, son unos caraduras. Pensé que iba a haber una pena más dura, como ocurre en otros casos. No hay paz con esto, no se puede confiar en nadie".