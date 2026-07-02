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"Y recuerden, sus vidas valen dos años": la familia de Lucía contra el juez Toro

Entre lágrimas e indignación, el entorno de la adolescente estalló tras conocerse la sentencia de cumplimiento condicional para el conductor imputado.

La Justicia de San Juan cerró formalmente el proceso judicial por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que falleció en octubre de 2023 tras ser embestida en el barrio Profesional de Rivadavia. Sin embargo, la resolución penal lejos estuvo de traer paz o alivio a sus seres queridos, quienes reaccionaron con profunda indignación ante el fallo dictado por el juez de Menores, Jorge Toro.

El magistrado condenó al acusado, identificado como N.M. (menor de edad al momento del hecho), a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y cuatro años de inhabilitación para conducir. La sentencia se dio a conocer alrededor de las 18:30 horas en las inmediaciones de la sede de Flagrancia, donde se desarrolló el debate a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa. Al enterarse de que el imputado continuará en libertad, los familiares y amigos concentrados en el lugar rompieron en llanto, gritos y descargaron una enorme impotencia acumulada.

A través de las redes sociales, el entorno de la víctima difundió un crudo y contundente descargo que refleja el malestar colectivo: "Condena mediocre, justicia injusta, Y RECUERDEN SUS VIDAS VALEN DOS AÑOS". En sintonía con el comunicado, el padre de la joven, Jorge Rubiño, habló ante los micrófonos de Canal 8 y arremetió contra el sistema: "Una vergüenza, la verdad es increíble. No hay palabras, son unos caraduras. Pensé que iba a haber una pena más dura, como ocurre en otros casos. No hay paz con esto, no se puede confiar en nadie".

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El siniestro vial que conmocionó a la provincia

El trágico episodio ocurrió en octubre de 2023, cuando Lucía se encontraba sobre la vereda de la casa de una amiga y fue atropellada por un Renault Sandero guiado por N.M.. Previo al impacto, los vecinos de la zona ya habían alertado a la Policía sobre la presencia de autos realizando presuntas picadas en el vecindario.

A lo largo de la investigación penal, diversos testimonios apuntaron a que una camioneta Toyota Hilux, conducida por Juan Pablo Echegaray, habría estado disputando una maniobra de competencia con el vehículo del ahora condenado, provocando que este perdiera el control. A pesar de los reclamos de la querella, el fiscal Iván Grassi solicitó oportunamente el sobreseimiento de Echegaray por falta de pruebas directas, una medida que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Con este veredicto de ejecución condicional para el conductor principal, la causa llega a su fin en los papeles, pero deja una profunda herida abierta en la sociedad sanjuanina.

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