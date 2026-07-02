En pocas horas, dos robos terminaron frustrados: un mayor y tres menores, demorados

Al inspeccionar el rodado, los efectivos detectaron que el tambor de encendido había sido violentado, que la moto funcionaba sin llave y que, junto al vehículo, había una llave tipo ganzúa, habitualmente utilizada para forzar cerraduras.

Pocos minutos después, un joven de 18 años llegó al lugar y reconoció la motocicleta como de su propiedad. Según denunció, el vehículo había sido robado de la vía pública instantes antes.

El conductor de la moto fue identificado como Bentrice Esquivel, de 18 años, mientras que quien lo acompañaba resultó ser un menor de edad.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, Esquivel quedó detenido e imputado por robo doblemente agravado, por la participación de un menor y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. La motocicleta quedó secuestrada para ser restituida a su propietario.

Horas más tarde, otro operativo policial evitó el robo de un televisor instalado en una parada inteligente del municipio de Rivadavia.

El episodio ocurrió cerca de las 21:53, sobre avenida Ignacio de la Roza, frente a la Universidad Nacional de Cuyo, cuando un vecino observó a dos jóvenes retirando el equipo del interior de la estructura y alertó de inmediato al 911.

Al advertir que habían sido descubiertos, ambos escaparon en bicicletas hacia el oeste. A partir de la denuncia, la Policía montó un operativo con apoyo de la Sala de Monitoreo, que siguió el recorrido de los sospechosos mediante las cámaras de seguridad.

Finalmente, efectivos de la Departamental 7 los interceptaron en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Chacabuco, cuando se dirigían hacia la zona de La Bebida.

Tras ser identificados, se constató que tenían 14 y 16 años. La Justicia de Menores dispuso que el adolescente de 14 años fuera entregado a sus padres, mientras que el de 16 años fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Por su parte, representantes de la Municipalidad de Rivadavia radicaron la denuncia correspondiente y se iniciaron actuaciones por hurto en grado de tentativa, con intervención de la Comisaría 13ª.