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San Juan 8 > Ovación > Scaloni

Scaloni confirmó la formación de Argentina: realizó nueve cambios

La Albiceleste busca cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje ideal.

Horarios del partido: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 del 28 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

21:47 hsHoy

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SUPLENTES

Jordania: Nour Baniateyah, Abdallah Alfakhori; Mohammad Abuhasheesh, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Saed Alrosan, Anas Badawi, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abughosh, Mohammad Aldaoud, Mohammad Abuzraiq, Mousa Altamari y Mahmoud Almardi.

Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Nicolás González, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada y José Manuel López.

21:36 hsHoy

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

*Nueve cambios con respecto al triunfo ante Austria: solo Dibu Martínez y Lautaro repiten alineación

**Lionel Messi será suplente

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