Scaloni confirmó la formación de Argentina: realizó nueve cambios

SUPLENTES
Jordania: Nour Baniateyah, Abdallah Alfakhori; Mohammad Abuhasheesh, Mohammad Abualnadi, Saleem Obaid, Saed Alrosan, Anas Badawi, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abughosh, Mohammad Aldaoud, Mohammad Abuzraiq, Mousa Altamari y Mahmoud Almardi.
Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Nicolás González, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Thiago Almada y José Manuel López.
21:36 hsHoy
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami
Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
*Nueve cambios con respecto al triunfo ante Austria: solo Dibu Martínez y Lautaro repiten alineación
**Lionel Messi será suplente