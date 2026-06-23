- La Selección argentina le ganó 2 a 0 a Austria y, gracias al triunfo de Argelia sobre Jordania, se clasificó a los 16avos de final como primera de grupo.
- El equipo de Lionel Scaloni se volverá a entrenar a partir de las 13.45 (hora de la Argentina).
- Para el partido ante Jordania podría haber una gran rotación en el equipo titular.
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Argentina se entrenará en Kansas City y Scaloni delinea una formación alternativa
La Albiceleste ya clasificó a la próxima ronda Mundial 2026. Por ese motivo, el entrenador optaría por algunos futbolistas que aún no pudieron sumar minutos en la competencia.