"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Argentina se entrenará en Kansas City y Scaloni delinea una formación alternativa

La Albiceleste ya clasificó a la próxima ronda Mundial 2026. Por ese motivo, el entrenador optaría por algunos futbolistas que aún no pudieron sumar minutos en la competencia.

  • La Selección argentina le ganó 2 a 0 a Austria y, gracias al triunfo de Argelia sobre Jordania, se clasificó a los 16avos de final como primera de grupo.
  • El equipo de Lionel Scaloni se volverá a entrenar a partir de las 13.45 (hora de la Argentina).
  • Para el partido ante Jordania podría haber una gran rotación en el equipo titular.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar