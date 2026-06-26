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Sin Cuti, Argentina se entrenó y Scaloni alista el equipo vs. Jordania

La Selección Argentina realizó su último entrenamiento en Kansas antes del cierre del Grupo J y el único que no estuvo presente en campo fue Cuti Romero.

Antes de partir a Dallas, la Selección Argentina completó este viernes al mediodía su última práctica antes del duelo frente a Jordania, con el que cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Como suele ocurrir en la previa de los partidos, los primeros 15 minutos fueron abiertos a la prensa y mostraron a los futbolistas realizando una activación física seguida de ejercicios con pelota, sin brindar indicios sobre la formación.

Las definiciones llegarán puertas adentro, aunque el panorama ya está bastante claro. Tal como había anticipado Lionel Scaloni después de la victoria sobre Austria, la idea es aprovechar que Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J para darles minutos a futbolistas que tuvieron poca participación y administrar las cargas de los habituales titulares.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, había explicado el entrenador en conferencia de prensa.

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En ese contexto, todo indica que la Albiceleste presentará un once con todos suplentes, salvo por Emiliano Martínez. La principal novedad estaría en el arco, porque el Dibu volvería a ser titular pese a que durante la semana se especuló con la posibilidad de preservarlo pensando en los dieciseisavos de final. El arquero ya dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y, en principio, continuará sumando rodaje.

Según lo que paró este jueves Scaloni, la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, quien regresaría al equipo tras recuperarse del desgarro en el sóleo que lo marginó de los dos primeros partidos del Mundial.

En la mitad de la cancha aparecen las primeras incógnitas. Leandro Paredes tiene un lugar prácticamente asegurado luego de dejar atrás su lesión muscular, mientras que Exequiel Palacios se perfila para jugar a su lado. Giuliano Simeone se movería por la banda derecha y la principal duda pasa por el cuarto volante: Giovani Lo Celso corre con una leve ventaja, aunque Valentín Barco también tiene chances de meterse desde el arranque.

Más adelante, Julián Álvarez sería titular por primera vez en la Copa del Mundo y hay que dejar un margen de incógnita sobre su acompañante. Lionel Messi siempre quiere jugar, pero con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, Scaloni analiza administrarle minutos. Hoy, la alternativa que gana fuerza es que el rosarino comience en el banco de suplentes y que Nicolás Paz ocupe su lugar desde el inicio. De todas maneras, será una decisión que el cuerpo técnico terminará de definir sobre la hora.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Jordania

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz y Julián Álvarez.

Cuti Romero, el único ausente en la práctica de Argentina

En los 15 minutos que se pudieron observar en el centro de entrenamiento de la Selección en Kansas, Cristian Romero fue el único que no salió a escena. El Cuti continúa con la recuperación en su rodilla tras el golpe ante Austria en la misma zona donde es había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido por la Premier League con Tottenham.

Más allá de ese susto, lo cierto es que el cuerpo médico decidió no hacerle estudios ya que no se trata de una lesión de gravedad, pese a que se lo vio con hielo en la zona cuando estuvo en el banco de suplentes. Su salida fue impulsada por el entrenador Lionel Scaloni para que no arriesgara de más.

Por ahora, realiza tareas de kinesiología y gimnasio, con el objetivo de llegar al ciento por ciento al partido de dieciseisavos de final. Para el sábado ante Jordania está descartado y será la única baja de los 26 convocados.

FUENTE: TyC Sports

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