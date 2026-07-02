Las risas de Messi por el insólito hallazgo en la valija del Cuti

El episodio ocurrió minutos antes de que la comitiva subiera al vuelo con destino a Miami, donde disputará los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La escena, lejos de tensar el ambiente, reforzó la imagen de camaradería y confianza que caracteriza a la actual selección argentina. El video mostró a Messi relajado y sonriente junto a sus compañeros mientras era revisado por la TSA (Transportation Security Administration o Administración de Seguridad en el Transporte, en español).

“Ver a Argentina abordar su vuelo fuera de la oficina es un buen recordatorio: la próxima vez que te molestes por la TSA, solo recuerda, hasta Messi pasa por el detector de metales”, escribió Chavis junto al video.

En el plano deportivo, la Argentina dirigida por Lionel Scaloni llegó a Miami tras superar con solvencia la fase de grupos. El seleccionado albiceleste logró avanzar a la siguiente fase con puntaje ideal y mantuvo la solidez defensiva, así como variantes en el ataque que potenciaron su rendimiento. El entrenador repitió la base del plantel campeón en Qatar 2022, sumando ajustes tácticos para fortalecer el grupo.

En su andar dentro del Grupo J, el combinado nacional inició su camino con una goleada 3-0 ante Argelia. Luego superó 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 contra Jordania.

Lionel Messi, referente y capitán, volvió a ubicarse entre los protagonistas del certamen. El delantero rosarino, que disputa su sexta Copa del Mundo, lidera la estadística de goles junto al francés Kylian Mbappe (el delantero del Real Madrid tiene un encuentro más, ya que disputó los 16avos de final -superaron 3-0 a Suecia). Además de su aporte futbolístico, su figura resulta central en la cohesión del equipo. El liderazgo de Messi es valorado tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros, quienes remarcan su incidencia en los momentos clave.