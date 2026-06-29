Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, en los despachos de la Asociación del Fútbol Argentino ya comenzó a proyectarse el futuro. Con el actual contrato de Lionel Scaloni vigente hasta el 31 de diciembre de este año, la dirigencia encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia trabaja para garantizar la continuidad del entrenador que condujo al equipo a la etapa más exitosa de su historia reciente.
Con el Mundial en marcha, la continuidad de Scaloni ya tiene un principio de acuerdo
Aunque toda la atención está puesta en el Mundial 2026, la AFA ya avanza en la continuidad de Lionel Scaloni y buscará extender su vínculo como entrenador de la Selección hasta 2031.