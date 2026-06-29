Con el Mundial en marcha, la continuidad de Scaloni ya tiene un principio de acuerdo

Desde el entorno del entrenador transmitieron tranquilidad respecto de la negociación y remarcaron que el diálogo continúa abierto. "Estamos hablando, pero no es momento de enfocarse en eso", señalaron, dejando entrever que no existen diferencias importantes para cerrar el nuevo contrato.

El propio Scaloni ya había anticipado esa postura semanas atrás, cuando fue consultado sobre su futuro. "Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", explicó.

El entrenador también dejó en claro que la voluntad de ambas partes es sostener el proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

"ARGENTINA LLEGÓ AL MUNDIAL CON UN ACUERDO DE PALABRA PARA QUE CONTINÚE SCALONI HASTA 2031". @MonroigDiego contó los detalles sobre la posible renovación del entrenador.



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"La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas", sostuvo el técnico.

De no surgir imprevistos, una vez finalizada la participación argentina en el Mundial 2026 la AFA avanzará con la firma del nuevo contrato, que permitiría a Scaloni continuar liderando el proyecto de la Selección durante un nuevo ciclo mundialista y encarar el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y las competencias posteriores.