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Con el Mundial en marcha, la continuidad de Scaloni ya tiene un principio de acuerdo

Aunque toda la atención está puesta en el Mundial 2026, la AFA ya avanza en la continuidad de Lionel Scaloni y buscará extender su vínculo como entrenador de la Selección hasta 2031.

Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial 2026, en los despachos de la Asociación del Fútbol Argentino ya comenzó a proyectarse el futuro. Con el actual contrato de Lionel Scaloni vigente hasta el 31 de diciembre de este año, la dirigencia encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia trabaja para garantizar la continuidad del entrenador que condujo al equipo a la etapa más exitosa de su historia reciente.

La intención de la AFA es ofrecerle un nuevo vínculo por cinco años, que extendería su permanencia al frente de la Albiceleste hasta 2031. Según trascendió, las conversaciones entre ambas partes ya comenzaron hace varias semanas y existe un principio de acuerdo que genera optimismo dentro del entorno del seleccionado.

Sin embargo, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico coincidieron en que este no es el momento para formalizar la renovación. La decisión fue dejar la firma para después de la participación argentina en la Copa del Mundo, con el objetivo de que toda la atención permanezca enfocada exclusivamente en el rendimiento deportivo.

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Desde el entorno del entrenador transmitieron tranquilidad respecto de la negociación y remarcaron que el diálogo continúa abierto. "Estamos hablando, pero no es momento de enfocarse en eso", señalaron, dejando entrever que no existen diferencias importantes para cerrar el nuevo contrato.

El propio Scaloni ya había anticipado esa postura semanas atrás, cuando fue consultado sobre su futuro. "Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", explicó.

El entrenador también dejó en claro que la voluntad de ambas partes es sostener el proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

"La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas", sostuvo el técnico.

De no surgir imprevistos, una vez finalizada la participación argentina en el Mundial 2026 la AFA avanzará con la firma del nuevo contrato, que permitiría a Scaloni continuar liderando el proyecto de la Selección durante un nuevo ciclo mundialista y encarar el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y las competencias posteriores.

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