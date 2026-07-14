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Scaloni: "No estoy para meter nafta al fuego, tenemos memoria, pero es un partido de fútbol"

El DT de la Selección habló en la previa del choque que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026. Confirmó que pondrá "lo mejor", elogió a Inglaterra, recordó a los excombatientes de Malvinas y dejó un mensaje para los hinchas argentinos.

La cuenta regresiva ya empezó. A horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni dejó un mensaje cargado de serenidad, respeto y confianza en un plantel que buscará dar un paso más hacia la defensa del título. El entrenador evitó alimentar cualquier clima extrafutbolístico alrededor del clásico cruce y remarcó que su equipo está preparado para competir.

En conferencia de prensa desde Atlanta, el técnico aseguró que la Selección llegará con "lo mejor que tiene", pese al desgaste acumulado tras disputar dos partidos consecutivos con tiempo suplementario.

"No me pongo a pensar si estamos como quería porque hace un mes y medio firmaba llegar como sea a una semifinal. Ahora estamos súper ilusionados y contentos", expresó. Scaloni confirmó que algunos futbolistas terminaron con molestias físicas, pero aclaró que todos evolucionaron bien y que solo jugarán quienes estén en plenitud.

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"El equipo que va a salir mañana será el mejor que tenga para jugar. Si alguno no está en condiciones, no va a jugar."

Un mensaje para bajar la tensión antes del clásico

Como era de esperar, buena parte de la conferencia giró alrededor del significado histórico que siempre tiene un Argentina-Inglaterra. Sin embargo, Scaloni fue contundente al pedir que el partido quede únicamente dentro del terreno de juego.

"Es un partido de fútbol. No podemos mezclar las cosas y, sobre todo, por respeto a lo que pasó hace muchos años. Tenemos memoria y recordamos a quienes fueron a Malvinas y a sus familias, pero los jugadores y la gente de ahora no tienen la culpa. Mezclar todo sería una locura."

El entrenador también recordó el inolvidable partido de Diego Maradona en México 1986, aunque aclaró que el famoso "Gol del Siglo" hubiera sido extraordinario ante cualquier rival.Más allá del aspecto emocional, Scaloni dejó en claro cuál será la principal misión futbolística para intentar superar a Inglaterra.

Después de sufrir ante Egipto y Suiza, el DT pretende que Argentina recupere el juego que la convirtió en una de las mejores selecciones del mundo. "Tenemos que recuperar jugar al fútbol, a la pelota, que es lo que nos hizo fuertes. Lo otro lo doy por descontado porque estos jugadores siempre dejan todo."

También adelantó que el cuerpo técnico estudió especialmente cómo controlar a figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, aunque evitó confirmar cambios en la formación.

Scaloni destacó el enorme valor de volver a instalar a la Argentina entre los cuatro mejores del planeta y recordó que muchas veces se naturalizan logros que son extraordinarios. "Será nuestra quinta semifinal en torneos de selecciones. Antes parecía normal llegar a estas instancias, pero hay que darle el mérito que corresponde."

Incluso pidió que los hinchas disfruten el presente antes de pensar en el resultado. "Hoy tienen que disfrutar. Vamos a dejar todo hasta que el árbitro termine el partido."

El cariño por Bangladesh y un recuerdo para los hinchas

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando le consultaron por el apoyo que recibe la Selección desde Bangladesh. "A la gente de Bangladesh le decimos gracias. Siempre sorprende ver a personas que no son de tu país con la camiseta argentina. Es algo espectacular."

Además, envió un mensaje para todos los argentinos que acompañan desde las tribunas y para quienes siguen el Mundial desde el país."El agradecimiento es para los que están acá y también para los que no pudieron venir. Este equipo va a dar el máximo hasta el último minuto."

Ahora sí, ya no quedan palabras. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una semifinal mundialista con un lugar en la final en juego. Del otro lado ya espera España. La Scaloneta buscará escribir otro capítulo grande de una historia que todavía sueña con sumar una nueva estrella.

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