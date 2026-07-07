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Scaloni, entre lágrimas: "Este equipo nunca va a dejar tirada a su gente"

Con la voz quebrada y visiblemente emocionado, Lionel Scaloni valoró la reacción de la Selección argentina tras la agónica victoria frente a Egipto. El entrenador elogió el carácter del plantel, destacó la resiliencia del equipo y dejó una frase que resumió el espíritu de la clasificación a cuartos de final.

Después de una noche cargada de emociones, Lionel Scaloni protagonizó una de las conferencias de prensa más conmovedoras desde que asumió al frente de la Selección argentina. El entrenador apareció todavía movilizado por la remontada 3 a 2 sobre Egipto y no ocultó el orgullo que siente por un plantel que volvió a responder en el momento de mayor dificultad.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", alcanzó a decir apenas terminó el encuentro, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Minutos más tarde, ya en conferencia de prensa, desarrolló el análisis de una clasificación que consideró entre las más significativas de su ciclo.

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo. La frase de que nunca este equipo va a dejar tirada a su gente es literal", afirmó el entrenador.

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Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, Scaloni sostuvo que Argentina nunca perdió el control futbolístico del partido, pese a estar dos goles abajo durante gran parte del encuentro. "Siempre el partido estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas, pero nosotros nunca dejamos de intentar", explicó.

El DT también destacó la fortaleza mental del grupo para sobreponerse a un contexto muy adverso, incluso después del penal que Lionel Messi no pudo convertir en el primer tiempo. "Leo podría haberse quedado con el penal errado, pero siempre la vuelve a pedir, siempre lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina", expresó sobre el capitán argentino.

Para Scaloni, la remontada dejó una enseñanza que trasciende el resultado y refleja la identidad construida durante todo su ciclo al frente de la Selección. "Hoy fue una prueba de esas que te marcan. Somos esto. Cuando la cosa empeora, damos todo", aseguró.

Incluso reveló que, una vez conseguido el empate, en el banco ya sentían que el triunfo podía llegar. "No queríamos que terminara. Cuando empatamos teníamos la sensación de que lo podíamos ganar. Mirabas la cancha y se percibía", confesó.

El entrenador también explicó por qué disfruta tanto su profesión, aun en medio del sufrimiento que implica un partido de estas características. "Yo me hice entrenador para vivir este tipo de emociones. Es increíble volver a sentir todo esto junto a mi cuerpo técnico", señaló.

Sobre el cierre, Scaloni dejó una definición que resumió el espíritu con el que Argentina consiguió el pasaje a los cuartos de final. "Hasta que el árbitro no pite, no se termina. El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón", concluyó.

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