Filtros, vallados, celdas móviles y policías de civil: el operativo para posibles festejos

El segundo filtro será un vallado perimetral donde únicamente podrán circular personas a pie. Quienes lleguen en moto deberán dejarla estacionada fuera del perímetro antes de ingresar. "Va a ser ya más estricto, donde únicamente van a poder pasar las personas caminando", explicó Casas.

Dentro de la Plaza 25 de Mayo, el operativo contempla vallado en el sector de la Catedral para evitar que se suban a los monumentos, y otro en la fuente de la plaza. Los edificios públicos del microcentro también tendrán custodia, previendo situaciones de "euforia desmedida", como las definió el propio Casas.

Comercios, alcohol y delincuencia oportunista

El operativo no apunta solo a ordenar el festejo. Casas fue claro en que hay tres ejes paralelos: garantizar que los comercios puedan trabajar con normalidad, controlar la venta y el consumo de alcohol en espacios públicos y frenar la delincuencia que suele aprovechar las concentraciones masivas.

"El comerciante que no esté habilitado para vender bebidas alcohólicas no puede vender. Y la persona que viene a consumir bebidas alcohólicas no lo puede hacer en espacios públicos porque no está permitido", advirtió. Quienes violen esa norma recibirán el acta correspondiente.

Para el caso de robos —especialmente de celulares, que registraron antecedentes en los dos últimos festejos mundialistas— habrá efectivos de civil mezclados entre la gente. Si detectan una sustracción, el detenido no irá a la comisaría: la fuerza dispondrá de un Iveco con celda para 15 personas donde se realizarán las detenciones en el lugar. "No hace falta trasladarlo a la comisaría", precisó Casas.

Uno de los puntos que Casas subrayó es que el dispositivo no se concentra únicamente en el microcentro capitalino. Las coordinadoras departamentales recibieron una orden de operaciones para replicar el mismo esquema en sus jurisdicciones, con la mayor cantidad de efectivos disponibles.

"Caucete, Albardón, Chimbas, Rivadavia y Rawson también tienen su propio festejo, que no se viene hasta el estadio céntrico. Realizan su festejo en las plazas de cada localidad. Entonces cada jefe de comisaría se va a encargar de ser el mismo jefe de operativo", explicó el titular interino del D3.

Eso significa que los vecinos de los departamentos que no se trasladen al centro también tendrán cobertura policial en sus zonas de festejo habituales.

Casas destacó que el diseño del operativo no es improvisado. Cada festejo anterior dejó aprendizajes que se incorporaron al siguiente plan. "A medida que han ido pasando los festejos anteriores, hemos tomado de ejemplo algunos errores que hemos tenido y de los cuales se iba subsanando a posteriori", reconoció.

El objetivo final, según el jefe del D3, es que quien quiera festejar pueda hacerlo, que quien tenga que trabajar lo haga sin inconvenientes y que quien prefiera no participar pueda circular con normalidad. "Tenemos que asegurar a todos", resumió.