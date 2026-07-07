Scaloni se quebró al hablar de los jugadores

La Selección argentina escribió otra página épica en el Mundial al dar vuelta un partido que parecía perdido ante Egipto y meterse en los cuartos de final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni caía 2-0, con un penal errado por Messi en el primer tiempo, pero en los minutos finales desató el delirio de los hinchas en el estadio de Atlanta.