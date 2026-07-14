A horas de que la Selección argentina se enfrente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, la embajada británica en Buenos Aires se metió en la previa con un posteo en su cuenta oficial de Instagram que combina humor y protocolo diplomático.
"El horno no está para bollos": el hilarante posteo de la embajada británica antes del cruce mundialista
La cuenta oficial de Instagram del Reino Unido en Argentina publicó un supuesto memo interno con instrucciones para su community manager, coronado con la famosa frase criolla traducida al inglés. El posteo se volvió viral en cuestión de minutos.