"El horno no está para bollos": el hilarante posteo de la embajada británica antes del cruce mundialista

"En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto; en caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes; y el uso de memes está permitido, pero con tacto", señaló.

El cierre del memo incluye un guiño a la frase argentina "el horno no está para bollos", traducida literalmente al inglés como "the oven is not ready for buns". "Como se dice en los claustros de Oxford", ironiza el texto, que se volvió viral en las redes de inmediato.

El posteo superó los 3.400 "me gusta" en la primera hora y generó una catarata de respuestas, entre ellas una de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que festejó con risas. El tono distendido de la embajada contrasta con el megaoperativo de seguridad que prepara el Gobierno argentino en las inmediaciones de la sede diplomática en Recoleta, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados y anillos de seguridad.