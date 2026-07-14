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"El horno no está para bollos": el hilarante posteo de la embajada británica antes del cruce mundialista

La cuenta oficial de Instagram del Reino Unido en Argentina publicó un supuesto memo interno con instrucciones para su community manager, coronado con la famosa frase criolla traducida al inglés. El posteo se volvió viral en cuestión de minutos.

A horas de que la Selección argentina se enfrente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, la embajada británica en Buenos Aires se metió en la previa con un posteo en su cuenta oficial de Instagram que combina humor y protocolo diplomático.

"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", escribió la cuenta, acompañando el texto con la imagen de una supuesta carta oficial.

El documento, fechado este 14 de julio de 2026 y con membrete de la British Embassy Buenos Aires, está firmado por la ficticia "His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture" (Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido Mundialista entre Inglaterra y Argentina) y detalla tres instrucciones para las redes de la sede diplomática.

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"En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto; en caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes; y el uso de memes está permitido, pero con tacto", señaló.

El cierre del memo incluye un guiño a la frase argentina "el horno no está para bollos", traducida literalmente al inglés como "the oven is not ready for buns". "Como se dice en los claustros de Oxford", ironiza el texto, que se volvió viral en las redes de inmediato.

El posteo superó los 3.400 "me gusta" en la primera hora y generó una catarata de respuestas, entre ellas una de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que festejó con risas. El tono distendido de la embajada contrasta con el megaoperativo de seguridad que prepara el Gobierno argentino en las inmediaciones de la sede diplomática en Recoleta, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados y anillos de seguridad.

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