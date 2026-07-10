Scaloni habló de todo antes de los cuartos: el equipo, Messi, Suiza y la épica ante Egipto

La evolución del equipo

Scaloni explicó que las modificaciones realizadas durante el torneo siempre buscaron mejorar el funcionamiento colectivo y puso como ejemplo el ingreso de Leandro Paredes al mediocampo.

"Los cambios que hemos hecho fueron porque pensamos que el equipo siempre puede mejorar. Con la entrada de Paredes el equipo mejoró bastante. Estamos más presentes en campo rival. Alexis también nos dio muchas cosas volviendo al sector izquierdo".

Además, recordó que el comienzo del Mundial no fue sencillo por distintos inconvenientes físicos. "Hemos tenido varias dificultades. Pintaba bastante más negro al inicio de la concentración. Hoy puedo decir que la sacamos adelante y estamos compitiendo".

El respeto por Suiza

Lejos de confiarse, el entrenador destacó las virtudes del conjunto europeo, que eliminó a Colombia en los octavos de final.

"No hay rival fácil. Suiza es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y tiene tradición en los Mundiales. Son fuertes físicamente, tienen jugadores de experiencia y será un rival muy difícil".

La remontada que marcó al plantel

Scaloni también volvió sobre la inolvidable victoria frente a Egipto, cuando Argentina dio vuelta un 0-2 en los últimos minutos para clasificarse a cuartos de final.

"Fue una de las sensaciones más fuertes que viví. No sé si la primera, la segunda o la tercera de mi carrera. Ver al equipo seguir creyendo cuando perdía 2 a 0 a falta de 15 minutos fue increíble".

El entrenador volvió a emocionarse al recordar aquella noche en Atlanta. "Me salió decir 'qué grupo de jugadores'. No hace falta ganar un título para vivir algo así. Fue una demostración enorme de este plantel".

Messi y su presente

Consultado por el nivel del capitán argentino, Scaloni volvió a destacar el trabajo físico que realizó antes del Mundial.

"Leo corre más o menos lo mismo. Lo que hace es ser mucho más resolutivo. Hizo una preparación física muy buena y está dando todo lo que tiene. Mientras él quiera, va a seguir siendo el mejor".

El entrenador también respondió a quienes cuestionaron algunos fallos arbitrales favorables a Argentina frente a Egipto y descartó cualquier tipo de beneficio.

"Desde que tengo uso de razón se dice que ayudan a Argentina. Hoy, con el VAR, es muy difícil que eso ocurra. No hay ninguna doble interpretación en la jugada de Lisandro Martínez. Es foul y el gol estaba bien anulado. No hay ningún favoritismo".

Incluso reconoció que utilizan esas críticas como una motivación extra para el grupo. "Eso les llega a los jugadores y lo usamos para que se rebelen y jueguen todavía mejor".

Cinco años del primer título

La conferencia coincidió con un nuevo aniversario de la conquista de la Copa América 2021, el primer título del ciclo Scaloni.

"No sabía que se cumplían cinco años. Ganar esa final fue un quiebre enorme para esa generación. Les dio un empujón anímico increíble. Fue un desahogo para chicos que habían llegado muchas veces a finales. Además fue una Copa muy especial por el Covid y porque muchos no podían ver a sus familias".

Sobre el final, Scaloni dejó una de las frases más emotivas de la conferencia al hablar del recuerdo que le gustaría dejar como entrenador de la Selección.

"Me gustaría que este equipo sea recordado como uno que nunca se conformó". Y contó una anécdota que lo conmovió durante el 9 de Julio.

"Me llegó un mensaje de un chico que gritó '¡Viva la Patria y viva Argentina!'. Eso me emocionó muchísimo. Nosotros jugamos al fútbol para generar esas cosas, no solamente para ganar partidos".

Argentina buscará este sábado meterse nuevamente entre los cuatro mejores del Mundial. Enfrente estará una Suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia y que exigirá una versión sólida de la Scaloneta para seguir soñando con el bicampeonato.