Colectivos y Argentina-Inglaterra: el esquema especial de la RedTulum

Según explicaron las autoridades locales, esta reducción temporal se debe a la drástica caída en la demanda de pasajeros que se produce habitualmente cuando juega la Selección, ya que la gran mayoría de las personas se resguarda para ver el partido.

Retorno al cronograma habitual

Una vez que finalice el encuentro mundialista, las distintas líneas de la RedTulum retomarán de inmediato sus horarios y frecuencias habituales para asegurar el normal regreso de los usuarios.

Ante este cambio momentáneo, desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a la comunidad planificar sus traslados con anticipación y tener en cuenta que el resto del día el servicio se prestará con total normalidad.