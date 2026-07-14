Tras varias horas de consultas e incertidumbre, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, emitió un comunicado oficial detallando cómo operará la RedTulum este miércoles 15 de julio de 2026, día en que la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.
Colectivos y Argentina-Inglaterra: el esquema especial de la RedTulum
El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial confirmando que el transporte público circulará este miércoles 15 de julio, pero advierten que habrá una disminución de frecuencias mientras se juegue la semifinal contra Inglaterra.