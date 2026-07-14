"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > colectivos

Colectivos y Argentina-Inglaterra: el esquema especial de la RedTulum

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial confirmando que el transporte público circulará este miércoles 15 de julio, pero advierten que habrá una disminución de frecuencias mientras se juegue la semifinal contra Inglaterra.

Tras varias horas de consultas e incertidumbre, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, emitió un comunicado oficial detallando cómo operará la RedTulum este miércoles 15 de julio de 2026, día en que la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Desde el área confirmaron que el servicio de colectivos funcionará con normalidad durante toda la jornada, garantizando el traslado de los sanjuaninos. Sin embargo, se aplicará una modificación clave durante las dos horas que dure el trascendental encuentro.

Frecuencia reducida durante los 90 minutos

La medida central del esquema especial indica que durante el horario de desarrollo del partido se registrará una disminución en la frecuencia de las unidades.

Te puede interesar...

Según explicaron las autoridades locales, esta reducción temporal se debe a la drástica caída en la demanda de pasajeros que se produce habitualmente cuando juega la Selección, ya que la gran mayoría de las personas se resguarda para ver el partido.

Retorno al cronograma habitual

Una vez que finalice el encuentro mundialista, las distintas líneas de la RedTulum retomarán de inmediato sus horarios y frecuencias habituales para asegurar el normal regreso de los usuarios.

Ante este cambio momentáneo, desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a la comunidad planificar sus traslados con anticipación y tener en cuenta que el resto del día el servicio se prestará con total normalidad.

Temas

Te puede interesar