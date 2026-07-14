El DT de Egipto habló sobre su cruce con Messi y explicó el polémico gesto que hizo

Hassan también dio detalles del fuerte intercambio que mantuvo con Lionel Messi cerca del banco de suplentes. Según su relato, el capitán argentino se acercó para recriminarle sus protestas: "Vino hacia mí y dijo 'why?, why?, why?' y no sé qué más. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente", aseguró.

Pese al clima caliente que se vivió sobre el final del encuentro, el técnico sostuvo que evitó profundizar el conflicto con el rosarino: "Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria", afirmó.

Lejos de bajar el tono, Hassan volvió a remarcar que su equipo estuvo muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo: "Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos", insistió el entrenador, que desde la eliminación no dejó de cuestionar diferentes episodios del partido y mantiene viva la polémica a días del cruce de la Selección argentina frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.