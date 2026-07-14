A un día de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra, en Egipto todavía siguen hablando de la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Esta vez fue Hossam Hassan quien volvió a referirse al partido disputado en Atlanta, donde su selección dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo 3-2 sobre la hora frente a la Scaloneta.
El DT de Egipto habló sobre su cruce con Messi y explicó el polémico gesto que hizo
El DT de Egipto volvió a hablar de la eliminación en el Mundial, aclaró el gesto que generó una fuerte polémica y contó el tenso cruce que mantuvo con Messi.