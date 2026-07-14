Juicio Maradona: Burlando y el abogado de Luque se insultaron y se desafiaron a pelear

La tensión fue en aumento y el intercambio de reproches rápidamente derivó en gritos e insultos dentro de la sala de audiencias. En medio del enfrentamiento, Oneto calificó a Burlando de "irrespetuoso" y lo desafió al decirle que lo esperaba "afuera" del tribunal.

Ante el clima de máxima tensión, el fiscal intervino para intentar calmar a las partes y evitar que la situación escalara aún más. Minutos después, el tribunal resolvió suspender momentáneamente la audiencia y decretó un cuarto intermedio para descomprimir el ambiente.

Sin embargo, el conflicto no terminó con la interrupción del debate. Una vez fuera de la sala, Burlando y Oneto volvieron a quedar frente a frente y protagonizaron un nuevo intercambio en presencia de otras personas que se encontraban en el lugar.

El episodio marcó uno de los momentos más tensos desde el inicio del juicio por la muerte de Maradona, en el que se investigan las responsabilidades del equipo médico que asistió al exfutbolista en los días previos a su fallecimiento.