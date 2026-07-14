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Juicio Maradona: Burlando y el abogado de Luque se insultaron y se desafiaron a pelear

La discusión se produjo durante la declaración de un testigo, obligó a intervenir al fiscal y provocó un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal para descomprimir la situación.

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión cuando Fernando Burlando y Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, protagonizaron un fuerte cruce de gritos e insultos durante una audiencia. La discusión obligó la intervención del fiscal y derivó en un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

El episodio ocurrió mientras declaraba el custodio Julio Soria. Durante el interrogatorio, Burlando cuestionó la credibilidad del testigo al considerar que intentaba evitar las respuestas al repetir en varias oportunidades que no recordaba distintos hechos vinculados a la causa.

En ese contexto, Oneto interrumpió el intercambio y acusó a Burlando de estar presionando al testigo. Trascendió que el defensor sostuvo que el querellante estaba "apretando" a Soria, lo que desató una inmediata discusión entre ambos abogados.

La tensión fue en aumento y el intercambio de reproches rápidamente derivó en gritos e insultos dentro de la sala de audiencias. En medio del enfrentamiento, Oneto calificó a Burlando de "irrespetuoso" y lo desafió al decirle que lo esperaba "afuera" del tribunal.

Ante el clima de máxima tensión, el fiscal intervino para intentar calmar a las partes y evitar que la situación escalara aún más. Minutos después, el tribunal resolvió suspender momentáneamente la audiencia y decretó un cuarto intermedio para descomprimir el ambiente.

Sin embargo, el conflicto no terminó con la interrupción del debate. Una vez fuera de la sala, Burlando y Oneto volvieron a quedar frente a frente y protagonizaron un nuevo intercambio en presencia de otras personas que se encontraban en el lugar.

El episodio marcó uno de los momentos más tensos desde el inicio del juicio por la muerte de Maradona, en el que se investigan las responsabilidades del equipo médico que asistió al exfutbolista en los días previos a su fallecimiento.

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