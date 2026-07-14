El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión cuando Fernando Burlando y Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, protagonizaron un fuerte cruce de gritos e insultos durante una audiencia. La discusión obligó la intervención del fiscal y derivó en un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.
Juicio Maradona: Burlando y el abogado de Luque se insultaron y se desafiaron a pelear
La discusión se produjo durante la declaración de un testigo, obligó a intervenir al fiscal y provocó un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal para descomprimir la situación.