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Con San Juan presente, el banderazo argentino llenó de color la previa del clásico

Miles de argentinos coparon las calles de Kansas durante el tradicional banderazo en la previa del duelo frente a Inglaterra. Entre bombos, banderas y camisetas de la Selección, un hincha llevó la de San Martín y dejó bien alto el nombre de San Juan.

La previa de Argentina-Inglaterra se vivió con el color que caracteriza a cada presentación de la Scaloneta. Miles de hinchas se reunieron en las inmediaciones del Arrowhead Stadium de Kansas para protagonizar un nuevo banderazo, con canciones, banderas y una marea celeste y blanca que acompañó al equipo de Lionel Scaloni antes de los cuartos de final del Mundial 2026.

En medio de esa multitud apareció una camiseta que llamó la atención de los enviados argentinos: la de San Martín de San Juan. Su dueño contó que nació en San Juan, aunque hace 15 años vive en Buenos Aires, y aprovechó la entrevista para enviar un mensaje bien claro: "San Juan presente".

Con orgullo mostró la camiseta verdinegra en medio de la fiesta argentina y confirmó que ya tenía asegurada su entrada para el partido ante Suiza. "¿Costó un poquito?", le preguntaron. "Bastante", respondió entre risas, reconociendo el esfuerzo que implicó conseguir un lugar para ver a la Selección.

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Pese al gasto, aseguró que la ilusión sigue intacta. "Hay mucha fe. Vamos a ser campeones", expresó convencido, mientras seguía disfrutando del banderazo junto a miles de argentinos que viajaron desde distintos puntos del mundo para acompañar al equipo.

Así, entre bombos, bengalas y camisetas albicelestes, también hubo espacio para que San Juan estuviera representada con los colores de San Martín en una de las postales más emotivas de la previa mundialista.

Pero la fiesta argentina en Kansas también dejó otra historia cargada de emoción. Un hincha que llegó desde Ezeiza vivió el banderazo acompañado por sus hijos, luego de un viaje interminable para cumplir el sueño de ver a la Selección.

"Recién llegué hoy a la mañana. Fueron 25 vuelos para llegar hasta acá, pero estoy muy contento por haber despertado con mis hijos", contó mientras uno de ellos seguía el clima de fiesta desde sus hombros.

El hombre reveló que ya tenía las entradas para el partido frente a Suiza y que la decisión de viajar contó con el apoyo de su familia, pese a que en Argentina quedó un bebé de apenas ocho meses. "Mi mujer me dijo: 'Andate'", relató entre risas. Aunque enseguida admitió que la aventura tendrá consecuencias cuando regrese a casa: "A la vuelta va a costar".

Cuando le preguntaron quién sería la gran figura del encuentro, no dudó un segundo: "Messi". Y antes de despedirse confirmó el origen del viaje familiar: "Llegamos desde Ezeiza".

De esa manera, el banderazo volvió a demostrar que el Mundial reúne historias de esfuerzo, kilómetros recorridos y familias enteras que cruzan el mundo con un único objetivo: alentar a la Selección argentina en otro capítulo de su sueño mundialista.

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