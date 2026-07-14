Alerta por nevadas intensas y Zonda: habrá restricciones en rutas y monitoreo permanente

El escenario más complejo se espera en la cordillera sanjuanina, donde entre el viernes 17 y el sábado 18 se registraría el período de mayor intensidad del temporal. Según el informe meteorológico, podrían acumularse entre 1,5 y 2,5 metros de nieve, con sectores del sur de la cordillera provincial donde la acumulación podría alcanzar hasta los tres metros. Las nevadas estarán acompañadas por viento blanco, lo que reducirá considerablemente la visibilidad y dificultará cualquier tipo de circulación.

Además, desde el jueves 16 se prevén fuertes vientos del sector oeste sobre la zona cordillerana, con velocidades de entre 50 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, especialmente en los sectores de mayor altura.

En tanto, el viento Zonda comenzará a sentirse este miércoles en la precordillera de San Juan y Mendoza. Luego, entre el jueves 16 y el lunes 20, el fenómeno volverá a presentarse durante las tardes y noches en el oeste del NOA, con velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

El informe también advierte sobre la posibilidad de precipitaciones persistentes en zonas bajas, con lluvias y lloviznas acompañadas por bajas temperaturas y bancos de niebla que reducirán la visibilidad en distintos sectores.

Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Vialidad Nacional y el Distrito 9 de San Juan coordinaron un operativo preventivo para afrontar el temporal. Entre las principales medidas se anunció la aplicación de restricciones severas sobre la Ruta Nacional 150, mientras que equipos y maquinaria vial permanecerán distribuidos estratégicamente para intervenir en caso de acumulación de nieve o cualquier emergencia que afecte la circulación.

Desde Protección Civil recomendaron evitar viajes innecesarios hacia zonas cordilleranas, consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier desplazamiento y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por viento Zonda para este miércoles en la zona de precordillera de seis departamentos sanjuaninos, por lo que las autoridades insistieron en extremar las medidas de prevención durante toda la semana.