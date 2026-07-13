El plan de Scaloni ante Inglaterra: ¿habrá cambios o repite equipo?

Más allá del flojo rendimiento del conjunto nacional ante Suiza, partido que terminó ganando en el tiempo suplementario pese a que los europeos se quedaron con diez hombres a los 27 del segundo tiempo, el DT podría apostar por la mayoría de los habituales titulares.

En el último encuentro, Scaloni repitió la formación que había arrancado contra Egipto por cuarta vez en su ciclo porque, según explicó en la conferencia de prensa previa, pese a la remontada heroica, el análisis del juego frente a los africanos fue positivo. Desde el cuerpo técnico consideraron que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.