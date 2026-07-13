La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una histórica semifinal que tendrá lugar en el Estadio Atlanta este miércoles desde las 16 y, a falta del entrenamiento de este mediodía (será a las 13.30), el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no planea demasiadas modificaciones en el equipo titular.
El plan de Scaloni ante Inglaterra: ¿habrá cambios o repite equipo?
Si bien hay que esperar al entrenamiento de la Selección Argentina este lunes desde las 13.30, el entrenador no planea realizar demasiadas modificaciones.