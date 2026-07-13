"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Scaloni

El plan de Scaloni ante Inglaterra: ¿habrá cambios o repite equipo?

Si bien hay que esperar al entrenamiento de la Selección Argentina este lunes desde las 13.30, el entrenador no planea realizar demasiadas modificaciones.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una histórica semifinal que tendrá lugar en el Estadio Atlanta este miércoles desde las 16 y, a falta del entrenamiento de este mediodía (será a las 13.30), el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no planea demasiadas modificaciones en el equipo titular.

Más allá del flojo rendimiento del conjunto nacional ante Suiza, partido que terminó ganando en el tiempo suplementario pese a que los europeos se quedaron con diez hombres a los 27 del segundo tiempo, el DT podría apostar por la mayoría de los habituales titulares.

En el último encuentro, Scaloni repitió la formación que había arrancado contra Egipto por cuarta vez en su ciclo porque, según explicó en la conferencia de prensa previa, pese a la remontada heroica, el análisis del juego frente a los africanos fue positivo. Desde el cuerpo técnico consideraron que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.

Te puede interesar...

No obstante, los argumentos para sostener a la mayoría de los jugadores que vienen siendo parte del once esta vez son diferentes y tiene que ver con que el técnico confía en ellos, los conoce bien por haber sido parte de su proceso y espera que levanten su nivel y vuelvan a rendir como lo hicieron en Qatar.

El mediocampo, salvo Leandro Paredes, quien terminó con un calambre, es la zona del campo de juego en la que los rendimientos están más lejos de los esperados, pero no está tan claro que haya cambios en ese sector.

Temas

Te puede interesar