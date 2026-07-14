"Nunca le pegamos, solo lo alejábamos": los sanjuaninos que socorrieron a una influencer

Turcato explicó que todo arrancó cuando llegaron al lobby de su hotel y notaron la presencia de un hombre que llamaba la atención. "La persona que la ataca ya estaba hace un rato ahí. Se notaba que era un homeless, como le dicen acá. Estaba muy drogado, se lo notaba porque hablaba solo", relató.

En un primer momento no le prestaron mayor atención. Pero la situación cambió bruscamente cuando Melina Moriatis, una influencer argentina que también se alojaba en el hotel, llegó al lobby tras hacer el check-in. "En un momento sentimos que la chica empieza a pedir como ayuda. Estaba queriendo irse a su habitación y el tipo se le quería meter en el ascensor. Obviamente tenía intenciones de atacarla", contó Turcato.

La joven reaccionó rápido: salió del ascensor antes de que cerraran las puertas y volvió a la recepción. Fue en ese instante cuando los cuatro sanjuaninos decidieron intervenir. "Ahí fue cuando intervenimos. Obviamente no dejábamos que llegara a ella", afirmó.

El cartel como arma y la barrera humana

Lo que al principio parecía la irrupción de una persona desorientada escaló con rapidez. El hombre comenzó a agredir físicamente a quienes intentaban contenerlo. Turcato lo vivió en carne propia: "Agarró un cartel de esos que se ponen en el piso cuando está mojado. Lo levantó con fuerza y me atacó a mí. Me pegó en el brazo".

Pese a eso, los cuatro no se movieron. Se organizaron en una especie de escudo humano para que el agresor no pudiera avanzar hacia donde estaba la influencer. "Hacíamos una especie de escudo para que no llegara hasta la chica, porque su único objetivo era llegar hacia ella", describió. Mientras ellos lo contenían, Moriatis logró escapar y ocultarse en un sector del hotel donde el hombre no podía verla.

Pero la tranquilidad duró poco. En un momento el agresor salió del hotel, lo que permitió bajar un poco la tensión. Sin embargo, regresó y volvió a buscar a la joven. "Fue tan tenso todo que el hombre volvió al hotel, la buscaba a la chica y nosotros tratando de que no llegara a ella, que estaba escondida, soportando un poco de agresiones y de insultos hasta que por fin llegó la Policía", relató Turcato.

Media hora de aguante y una decisión clave

Uno de los detalles más llamativos del relato es la actitud que eligieron mantener durante toda la situación. A pesar de las agresiones que recibían, los cuatro sanjuaninos optaron deliberadamente por no responder con violencia. "No estaba en sus cabales. Uno no sabe qué tan peligroso puede ser, si te va a sacar un arma o qué. Por eso nosotros no reaccionamos, nunca le pegamos. Solamente lo alejábamos de la escena", explicó Turcato.

La Policía tardó cerca de media hora en llegar. Durante ese tiempo, los cuatro mantuvieron la posición. Cuando los efectivos finalmente llegaron, el agresor intentó escapar y uno de los policías tuvo que salir corriendo para atraparlo. "El policía tuvo que salir corriendo a perseguirlo porque no se dejaba arrestar, obviamente. Estaba en una situación de droga, claramente", recordó.

Los sanjuaninos presentaron la denuncia correspondiente y el hombre fue detenido. Después de todo eso, pudieron reencontrarse con Moriatis, quien les agradeció de manera personal lo que habían hecho por ella.

La influencer inició una campaña para encontrarlos y regalarles unas entradas para el partido de la Selección ante Inglaterra

Moriatis publicó un video en su cuenta de Instagram contando el episodio y agradeció públicamente la intervención de los cuatro jóvenes. "Llegaron cuatro sanjuaninos que me salvaron", afirmó. "Me salvaron la vida", agregó al describir lo que habría podido ocurrir sin su intervención.

Además, lanzó una campaña en redes sociales para localizarlos y conseguirles entradas para un partido del Mundial como forma de agradecimiento. En su publicación escribió: "Dicen que nos une solo el fútbol, pero somos un pueblo solidario, que protege sin medir a quién y sigue ayudando por más difícil que se ponga la situación". Y así fue, los jóvenes terminaron recibiendo un agradecimiento que seguramente, no se lo olvidarán jamás.

Cuatro sanjuaninos que fueron al Mundial a ver fútbol y terminaron protagonizando algo mucho más importante. Acto de valentía y coraje, que tuvo su recompensa.