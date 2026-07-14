"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > mesa

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa

Con al aire renovado tras la salida de Adorni, en el oficialismo reina el entusiasmo por la posibilidad de avanzar en el Congreso con varios proyectos pendientes, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Central.

Tal como sucedió la semana anterior, este martes se llevó a cabo nuevo cónclave de la mesa política del Gobierno, con la intención de diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la jefatura de Gabinete.

Al igual que en esa oportunidad, estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante el encuentro, se analizó el estado de las conversaciones con senadores nacionales de cara al tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el próximo jueves.

Te puede interesar...

A su vez, se confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

El titular del Palacio de Hacienda expuso asimismo los avances en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto.

También se repasó la agenda de la visita oficial que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará el próximo 27 de julio, en la que se reunirá con el presidente Javier Milei, realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.

Finalmente, se informó que durante la primera semana de agosto, la secretaría general de la Presidencia, la jefatura de Gabinete y el ministerio de Seguridad participarán de una reunión en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Temas

Te puede interesar