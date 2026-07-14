La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa

A su vez, se confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

El titular del Palacio de Hacienda expuso asimismo los avances en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto.

También se repasó la agenda de la visita oficial que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará el próximo 27 de julio, en la que se reunirá con el presidente Javier Milei, realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.

Finalmente, se informó que durante la primera semana de agosto, la secretaría general de la Presidencia, la jefatura de Gabinete y el ministerio de Seguridad participarán de una reunión en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.