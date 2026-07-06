Antes de Egipto, Scaloni dejó un mensaje claro: "Este Mundial es muy complicado"

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En esa línea, consideró que Argentina mostró un nivel "aceptable", aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir pese a haber ganado sus cuatro partidos en el certamen. El entrenador evitó confiarse antes del choque de este martes y destacó el crecimiento del conjunto africano.

"Egipto es una muy buena selección. Tiene una idea de juego marcada, un entrenador que trabaja hace tiempo y jugadores de jerarquía. Estamos alerta porque será un rival complicado", aseguró.

Además, habló sobre Mohamed Salah, la gran figura egipcia. "Es un gran jugador y será un placer enfrentarlo. Como hacemos siempre ante futbolistas de ese nivel, tomaremos recaudos desde lo colectivo", explicó.

Paredes, Messi y el funcionamiento

Scaloni dejó entrever que Leandro Paredes tiene muchas posibilidades de regresar al equipo. "Leandro está disponible", afirmó, al tiempo que recordó que su ausencia como titular en los partidos anteriores respondió únicamente a la lesión con la que llegó al Mundial.

También llevó tranquilidad sobre el estado físico de Lionel Messi, quien disputó los 120 minutos frente a Cabo Verde. "Leo está bien. Si tiene alguna molestia, no me la dijo. Va a jugar igual", comentó entre sonrisas.

El técnico reconoció que Argentina necesita mejorar algunos aspectos del juego, especialmente en la administración de la pelota.

"Queremos defendernos con la posesión y no apresurarnos tanto cuando recuperamos el balón. Hay momentos en los que buscamos llegar al arco demasiado rápido y creemos que debemos volver a juntar pases", explicó.

Con el equipo ya definido, aunque todavía bajo siete llaves, Scaloni buscará que la Selección dé un nuevo paso rumbo a la defensa del título y se meta entre los ocho mejores del Mundial.