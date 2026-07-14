El TC y el TN coparán el Circuito San Juan Villicum en una fecha doble imperdible

El gran atractivo de esta competencia es que la grilla de largada se define por sorteo, lo que obliga a los líderes del campeonato a largar desde el fondo y a los pilotos rezagados a salir desde los primeros puestos. Además, la estrategia será vital: el reglamento exige un mínimo de dos paradas obligatorias en boxes (una para recargar combustible y otra para cambiar neumáticos), trasladando la presión directamente al trabajo de los mecánicos.

El campeonato de TC llega al rojo vivo liderado por Jonatan Castellano (235,5 puntos), seguido muy de cerca por Otto Fritzler (216,5) y José Manuel Urcera (203). En tanto, el piloto sanjuanino Tobías Martínez (actualmente 25° en la tabla con 107 unidades) buscará dar el golpe y meterse en la pelea ante su público.

El Turismo Nacional promete repetir el show

Por el lado del TN, la categoría más federal del país, esta presentación marcará su segundo paso del año por Albardón. En la última visita de mayo, Exequiel Bastidas se quedó con la victoria en la Clase 2 y Facundo Chapur festejó en la Clase 3.

Tras seis fechas disputadas, los campeonatos llegan muy ajustados:

Clase 2: Es liderada por Tomás Vitar con 183 puntos, escoltado por Francisco Coltrinari (173) y Exequiel Bastidas (164).

Clase 3: Agustín Canapino comanda las posiciones con 184 unidades, seguido por Facundo Chapur con 161 y Julián Santero con 130 puntos.

Con las dos categorías más espectaculares del país compartiendo el mismo fin de semana, San Juan se alista para vivir una verdadera fiesta tuerca que atraerá a miles de fanáticos de toda la región.