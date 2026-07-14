"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación

El TC y el TN coparán el Circuito San Juan Villicum en una fecha doble imperdible

El fin de semana del 1 y 2 de agosto, San Juan se convertirá en el epicentro del automovilismo nacional.

El Circuito San Juan Villicum se prepara para albergar una de las citas más importantes y convocantes del deporte motor en la Argentina. Durante el primer fin de semana de agosto, el imponente trazado de Albardón recibirá en simultáneo al Turismo Carretera (TC) y al Turismo Nacional (TN), un megaevento doble que promete revolucionar el turismo y el movimiento económico de la provincia.

El TC y la adrenalina del "Desafío de las Estrellas"

La "máxima" desembarcará en suelo sanjuanino para disputar la novena fecha de su calendario con su formato más impredecible: el "Desafío de las Estrellas". Será la séptima vez que esta carrera especial se corra en El Villicum desde su primera edición en 2019.

Te puede interesar...

El gran atractivo de esta competencia es que la grilla de largada se define por sorteo, lo que obliga a los líderes del campeonato a largar desde el fondo y a los pilotos rezagados a salir desde los primeros puestos. Además, la estrategia será vital: el reglamento exige un mínimo de dos paradas obligatorias en boxes (una para recargar combustible y otra para cambiar neumáticos), trasladando la presión directamente al trabajo de los mecánicos.

El campeonato de TC llega al rojo vivo liderado por Jonatan Castellano (235,5 puntos), seguido muy de cerca por Otto Fritzler (216,5) y José Manuel Urcera (203). En tanto, el piloto sanjuanino Tobías Martínez (actualmente 25° en la tabla con 107 unidades) buscará dar el golpe y meterse en la pelea ante su público.

El Turismo Nacional promete repetir el show

Por el lado del TN, la categoría más federal del país, esta presentación marcará su segundo paso del año por Albardón. En la última visita de mayo, Exequiel Bastidas se quedó con la victoria en la Clase 2 y Facundo Chapur festejó en la Clase 3.

Tras seis fechas disputadas, los campeonatos llegan muy ajustados:

  • Clase 2: Es liderada por Tomás Vitar con 183 puntos, escoltado por Francisco Coltrinari (173) y Exequiel Bastidas (164).

  • Clase 3: Agustín Canapino comanda las posiciones con 184 unidades, seguido por Facundo Chapur con 161 y Julián Santero con 130 puntos.

Con las dos categorías más espectaculares del país compartiendo el mismo fin de semana, San Juan se alista para vivir una verdadera fiesta tuerca que atraerá a miles de fanáticos de toda la región.

Te puede interesar