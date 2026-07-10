El try más valioso: Los Pumas llevaron alegría a los chicos internados en el Rawson

Entre los rugbiers que participaron de la actividad estuvieron el subcapitán Pablo Matera, además de Matías "Tute" Moroni, Rodrigo Isgró, Ignacio "Tutín" Moyano, Agustín Fraga y Agustín Sarelli, quienes compartieron anécdotas y aprovecharon cada habitación para acercar un mensaje de aliento.

Además de la entrega de juguetes y donaciones para el hospital, los integrantes del seleccionado también dedicaron tiempo a conversar con médicos, enfermeros y trabajadores del centro de salud, agradeciendo el trabajo que realizan diariamente con los niños internados.

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Se trata de una actividad que el seleccionado argentino suele repetir en las provincias que visita para disputar compromisos internacionales y que volvió a realizar durante su estadía en San Juan, tal como había ocurrido en su anterior presentación en la provincia, en 2025.

La propia cuenta oficial de Los Pumas reflejó el espíritu de la jornada con un mensaje publicado en redes sociales: "Acompañarnos, alentarnos, darnos cariño, regalarnos una sonrisa, compartir momentos. De eso se trata. ¡Gracias Hospital Rawson por recibirnos!"

La visita se realizó luego del tradicional Captain Run, el último entrenamiento previo al partido, y antes de que el plantel quedara definitivamente concentrado para enfrentar este sábado a Gales, desde las 16, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la segunda fecha del Nations Championship.

El seleccionado argentino buscará recuperarse tras la derrota sufrida ante Escocia en el debut y sumar su primera victoria en el certamen que reúne a las principales potencias del rugby del Hemisferio Norte y Sur. Sin embargo, antes de pensar en el resultado deportivo, Los Pumas dejaron una imagen que trascendió la cancha y volvió a demostrar el compromiso social que acompaña al equipo en cada una de sus giras por el país.