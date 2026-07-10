El dólar blue estiró la estabilidad y cerró otra jornada sin cambios en San Juan

En las cuevas y casas de cambio informales de la provincia, el billete paralelo finalizó la jornada a $1.550 para la compra y $1.650 para la venta, los mismos valores registrados durante las dos ruedas anteriores.

A nivel nacional, en tanto, el comportamiento de los distintos tipos de cambio fue dispar. El dólar MEP cerró en $1.522,35, con una baja del 0,50%, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró uno de los descensos más marcados de la jornada al caer 4%, hasta los $1.536,96.