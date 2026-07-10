El mercado cambiario cerró la semana sin sobresaltos en San Juan. Este viernes, el dólar blue volvió a mantenerse estable y completó su tercera rueda consecutiva sin modificaciones, consolidando un escenario de tranquilidad para quienes siguen de cerca la cotización de la divisa estadounidense.
El dólar blue estiró la estabilidad y cerró otra jornada sin cambios en San Juan
El dólar blue se mantuvo este viernes en $1.550 para la compra y $1.650 para la venta en San Juan, sin registrar variaciones por tercera jornada consecutiva. Mientras tanto, las cotizaciones financieras mostraron movimientos moderados.