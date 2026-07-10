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El dólar blue estiró la estabilidad y cerró otra jornada sin cambios en San Juan

El dólar blue se mantuvo este viernes en $1.550 para la compra y $1.650 para la venta en San Juan, sin registrar variaciones por tercera jornada consecutiva. Mientras tanto, las cotizaciones financieras mostraron movimientos moderados.

El mercado cambiario cerró la semana sin sobresaltos en San Juan. Este viernes, el dólar blue volvió a mantenerse estable y completó su tercera rueda consecutiva sin modificaciones, consolidando un escenario de tranquilidad para quienes siguen de cerca la cotización de la divisa estadounidense.

En las cuevas y casas de cambio informales de la provincia, el billete paralelo finalizó la jornada a $1.550 para la compra y $1.650 para la venta, los mismos valores registrados durante las dos ruedas anteriores.

A nivel nacional, en tanto, el comportamiento de los distintos tipos de cambio fue dispar. El dólar MEP cerró en $1.522,35, con una baja del 0,50%, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró uno de los descensos más marcados de la jornada al caer 4%, hasta los $1.536,96.

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Por su parte, el dólar cripto se ubicó en $1.560,30, mientras que la cotización del Banco Nación permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Con este cierre, el dólar blue en San Juan continúa negociándose por encima de las referencias nacionales y mantiene la estabilidad que viene mostrando durante los últimos días, en una semana con escasas variaciones en el mercado paralelo.

Cotizaciones destacadas

  • Dólar blue San Juan: $1.550 compra / $1.650 venta.
  • Dólar MEP: $1.522,35 (-0,50%).
  • Dólar CCL: $1.536,96 (-4,00%).
  • Dólar Cripto: $1.560,30.
  • Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta.

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