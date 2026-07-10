Qué cocinar para ver a la Selección: seis recetas simples para compartir

El relleno tradicional lleva carne picada, cebolla, morrón, tomate, huevo duro, cebolla de verdeo y condimentos como comino, orégano y ají molido. Una vez listo el relleno, solo resta armarlas y cocinarlas hasta que queden bien doradas.

Bocaditos de arroz y queso para aprovechar lo que hay en casa

Una opción económica y rendidora consiste en reutilizar arroz cocido.

Solo hace falta mezclarlo con huevos, queso rallado, perejil y formar pequeñas bolitas que luego se rebozan con pan rallado y se fríen hasta lograr una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

Tortilla de papas, un infaltable argentino

La tortilla también ocupa un lugar privilegiado en las mesas mundialistas.

Preparada con papas, cebolla, huevos y una cocción lenta, puede servirse en pequeños cuadrados para que todos puedan comer mientras siguen las alternativas del encuentro.

Bombas de papa con queso

Otra alternativa muy elegida son las bombas de papa.

Se preparan con un puré bien condimentado que envuelve un cubo de mozzarella. Luego se pasan por harina, huevo y pan rallado antes de freírlas hasta que el queso se derrita en su interior.

Sandwichitos de chorizo a la pomarola

Para quienes buscan una opción más contundente, los chorizos a la pomarola son una excelente alternativa.

La salsa lleva cebolla, morrón, ajo, tomate triturado, vino blanco y laurel. Una vez cocidos, los chorizos se sirven en pequeños panes, ideales para comer sin dejar de mirar el partido.

Tortas fritas para cerrar la jornada

Las tortas fritas siguen siendo uno de los grandes clásicos argentinos, especialmente en los días fríos.

Con harina, huevo, grasa o manteca, agua tibia y sal se obtiene una masa sencilla que, tras unos minutos de descanso, se fríe hasta quedar dorada. Pueden disfrutarse solas o acompañadas con dulce de leche, mermelada o azúcar.

Mucho más que comida

En Argentina, el fútbol y la gastronomía forman una combinación inseparable. Cada partido de la Selección se transforma en una excusa para reencontrarse, compartir una mesa y vivir el Mundial en familia o con amigos.

Porque más allá del resultado, esas reuniones terminan convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos que deja cada Copa del Mundo.

Canal 8, el canal del Mundial en San Juan, acompaña toda la cobertura del Mundial 2026 y transmite todos los partidos de la Selección argentina.