Scaloni analiza cambios y desde el rival advierten que "tenemos a Salah"

La Selección argentina ya dejó atrás la victoria frente a Cabo Verde y puso la mira en el compromiso del próximo martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Mientras el cuerpo técnico trabaja en la recuperación de varios futbolistas con molestias físicas, desde el conjunto africano enviaron un mensaje de confianza de cara al esperado cruce.
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El plantel volverá a entrenarse en Miami y posteriormente viajará a Atlanta, ciudad que albergará el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.