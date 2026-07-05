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Scaloni analiza cambios y desde el rival advierten que "tenemos a Salah"

El plantel volverá a entrenarse en Miami y posteriormente viajará a Atlanta, ciudad que albergará el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

La Selección argentina ya dejó atrás la victoria frente a Cabo Verde y puso la mira en el compromiso del próximo martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. Mientras el cuerpo técnico trabaja en la recuperación de varios futbolistas con molestias físicas, desde el conjunto africano enviaron un mensaje de confianza de cara al esperado cruce.

Tras el exigente encuentro de la fase anterior, algunos jugadores de la Albiceleste terminaron con diferentes molestias musculares, por lo que el entrenador Lionel Scaloni evalúa realizar modificaciones en la formación titular para el duelo decisivo.

El plantel volverá a entrenarse en Miami y posteriormente viajará a Atlanta, ciudad que albergará el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium. Allí completará la preparación antes del partido, previsto para el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina).

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Mientras tanto, en el campamento egipcio reina el optimismo. Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico de la selección dirigida por su hermano Hossam Hassan, aseguró que el equipo no se siente intimidado por enfrentar a Lionel Messi.

En declaraciones al medio egipcio Sada El Balad, Hassan fue consultado sobre el desafío de medirse con el capitán argentino y respondió con una frase que rápidamente ganó repercusión: "Argentina tiene a Messi, pero nosotros tenemos a Salah".

La referencia apunta a Mohamed Salah, máxima figura del fútbol egipcio y uno de los delanteros más destacados del mundo, quien lidera las esperanzas de su selección de dar el golpe y eliminar al vigente campeón del mundo.

El choque entre Argentina y Egipto promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso rumbo a la defensa del título, mientras que el conjunto africano intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

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