San Martín mueve el equipo para volver a la pelea: visita a Güemes con varias vueltas

En el mediocampo, otra de las vueltas esperadas es la de Sebastián Jaurena, uno de los futbolistas con mayor influencia en la generación de juego ofensivo del equipo sanjuanino.

Aunque Schiapparelli todavía no confirmó la formación inicial, todo indica que realizará modificaciones tanto en nombres como en el funcionamiento para intentar recuperar el nivel mostrado antes del receso.

Un partido clave para volver a sumar

El compromiso ante Güemes corresponde a la 20ª fecha de la Primera Nacional y representa una oportunidad importante para que San Martín vuelva a meterse en la conversación por los puestos de clasificación.

El encuentro se disputará este domingo desde las 16, en Santiago del Estero.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Joaquín Gil como árbitro principal. Estará acompañado por Juan del Fueyo y Guillermo Yacante como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro.

Con varias piezas recuperadas y la necesidad de dejar atrás la derrota ante Chacarita, el Verdinegro afrontará una prueba importante fuera de casa en busca de volver a sumar confianza y puntos en la recta decisiva del campeonato.