San Martín ya puso la mira en su próximo desafío en la Primera Nacional. Después del traspié sufrido como local frente a Chacarita Juniors en la reanudación del campeonato, el Verdinegro trabaja con intensidad para visitar este domingo a Güemes, en Santiago del Estero, con la necesidad de sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación al Reducido.
San Martín mueve el equipo para volver a la pelea: visita a Güemes con varias vueltas
El Verdinegro jugará este domingo en Santiago del Estero con la obligación de volver al triunfo tras la caída frente a Chacarita. El regreso de tres futbolistas importantes le abre nuevas alternativas al entrenador Alejandro Schiapparelli.