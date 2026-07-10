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San Martín mueve el equipo para volver a la pelea: visita a Güemes con varias vueltas

El Verdinegro jugará este domingo en Santiago del Estero con la obligación de volver al triunfo tras la caída frente a Chacarita. El regreso de tres futbolistas importantes le abre nuevas alternativas al entrenador Alejandro Schiapparelli.

San Martín ya puso la mira en su próximo desafío en la Primera Nacional. Después del traspié sufrido como local frente a Chacarita Juniors en la reanudación del campeonato, el Verdinegro trabaja con intensidad para visitar este domingo a Güemes, en Santiago del Estero, con la necesidad de sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación al Reducido.

Con ese objetivo, el entrenador Alejandro Schiapparelli recibió una buena noticia durante la semana: recuperará a varios jugadores que habitualmente forman parte de la estructura titular y que podrían regresar al equipo desde el arranque.

Regresan tres piezas importantes

Entre las principales novedades aparece el retorno del lateral derecho Federico Murillo, quien vuelve a estar disponible tras cumplir con su ausencia. También recibió el alta médica el defensor central Emanuel Aguilera, una pieza de experiencia que le brinda mayor solidez a la última línea y que ya trabaja a la par de sus compañeros.

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En el mediocampo, otra de las vueltas esperadas es la de Sebastián Jaurena, uno de los futbolistas con mayor influencia en la generación de juego ofensivo del equipo sanjuanino.

Aunque Schiapparelli todavía no confirmó la formación inicial, todo indica que realizará modificaciones tanto en nombres como en el funcionamiento para intentar recuperar el nivel mostrado antes del receso.

Un partido clave para volver a sumar

El compromiso ante Güemes corresponde a la 20ª fecha de la Primera Nacional y representa una oportunidad importante para que San Martín vuelva a meterse en la conversación por los puestos de clasificación.

El encuentro se disputará este domingo desde las 16, en Santiago del Estero.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Joaquín Gil como árbitro principal. Estará acompañado por Juan del Fueyo y Guillermo Yacante como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro.

Con varias piezas recuperadas y la necesidad de dejar atrás la derrota ante Chacarita, el Verdinegro afrontará una prueba importante fuera de casa en busca de volver a sumar confianza y puntos en la recta decisiva del campeonato.

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