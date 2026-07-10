"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ataque

Conmovidos por el ataque, familiares convocan a rezar por el joven baleado

Ismael Rodríguez, de 30 años, permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Rawson tras recibir un disparo en Chimbas. Mientras la Justicia investiga el ataque, familiares y amigos impulsan una cadena de oración por su recuperación.

Mientras continúa internado en estado crítico, familiares, amigos y vecinos de Ismael Rodríguez iniciaron una cadena de oración para acompañar al joven de 30 años, que permanece en terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson tras haber sido baleado el jueves por la noche en Chimbas.

En las últimas horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo bajo una misma consigna: "Fuerza Ismael". Quienes lo conocen pidieron acompañamiento y oraciones, con la esperanza de que pueda superar el delicado cuadro de salud que atraviesa.

Rodríguez, vecino del Lote Hogar N.º 59, fue identificado como la víctima del confuso episodio ocurrido alrededor de las 21 sobre calle Benavídez, entre Alem y Catamarca. Según la investigación, el hombre habría logrado detener su vehículo sobre la banquina y descender para pedir ayuda luego de recibir un disparo, aunque caminó apenas unos metros antes de desplomarse sobre el pavimento.

Te puede interesar...

Un automovilista que pasaba por el lugar advirtió la situación y dio aviso a los servicios de emergencia. En un primer momento, el herido fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur y, debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado al Hospital Rawson, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

El proyectil impactó en el costado izquierdo de la ingle y quedó alojado en el cuerpo, por lo que su estado continúa siendo reservado, bajo seguimiento permanente del equipo médico.

La investigación permanece a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para reconstruir lo sucedido. Por el momento, los investigadores mantienen abiertas dos líneas principales: que se haya tratado de un intento de robo o de un ataque con otro móvil.

Como parte de las medidas de prueba, ya se analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido que realizó la víctima antes del ataque e identificar a quien o quienes participaron del hecho.

Desde la Justicia también aclararon que, hasta el momento, no existe evidencia que permita vincular este episodio con la balacera registrada días atrás en Villa El Salvador, por lo que ambas causas avanzan de manera independiente.

Mientras la investigación continúa, la mayor preocupación sigue centrada en la salud de Ismael Rodríguez, cuyo entorno permanece a la espera de una evolución favorable.

Temas

Te puede interesar