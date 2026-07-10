Conmovidos por el ataque, familiares convocan a rezar por el joven baleado

Un automovilista que pasaba por el lugar advirtió la situación y dio aviso a los servicios de emergencia. En un primer momento, el herido fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur y, debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado al Hospital Rawson, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

El proyectil impactó en el costado izquierdo de la ingle y quedó alojado en el cuerpo, por lo que su estado continúa siendo reservado, bajo seguimiento permanente del equipo médico.

La investigación permanece a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para reconstruir lo sucedido. Por el momento, los investigadores mantienen abiertas dos líneas principales: que se haya tratado de un intento de robo o de un ataque con otro móvil.

Como parte de las medidas de prueba, ya se analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer el recorrido que realizó la víctima antes del ataque e identificar a quien o quienes participaron del hecho.

Desde la Justicia también aclararon que, hasta el momento, no existe evidencia que permita vincular este episodio con la balacera registrada días atrás en Villa El Salvador, por lo que ambas causas avanzan de manera independiente.

Mientras la investigación continúa, la mayor preocupación sigue centrada en la salud de Ismael Rodríguez, cuyo entorno permanece a la espera de una evolución favorable.