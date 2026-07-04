Scaloni: "Cuanto más necesitás el descanso, menos tenés"

Esta situación contrasta, por ejemplo, con la de Canadá, que disputó su duelo de dieciseisavos el domingo pasado ante Sudáfrica y jugará contra Marruecos en octavos este sábado, seis días después.

Más allá del desgaste por haber jugado el alargue -algo que también le ocurrió a Egipto, que superó por penales a Australia-, la Selección Argentina terminó con varios jugadores con problemas físicos.

Sobre el final de lo noventa minutos, Lionel Scaloni se vio obligado a agotar variantes por el pedido de cambio de Facundo Medina, que se sentó y golpeó el piso por la bronca. En conferencia el entrenador explicó que terminó acalambrado. Al mismo tiempo, quien se tomó el gemelo izquierdo fue Enzo Fernández, también acalambrado, aunque continuó en cancha. Para colmo, después del 3-2 en el alargue, Nicolás González, que había entrado en el complemento, se torció el tobillo izquierdo y quedó tendido unos segundos, pero pudo completar el encuentro.

Durante los entrenamientos previos al encuentro ante Egipto el cuerpo técnico seguirá atentamente la evolución de los tres futbolistas y de otros tantos que terminaron exhaustos con el objetivo de colocar el mejor once posible para el choque del próximo martes a las 13.00 en Atlanta.