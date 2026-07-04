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Scaloni: "Cuanto más necesitás el descanso, menos tenés"

El entrenador de la Albiceleste no puede entender como en la fase de grupos hubo seis días entre partidos y en instancias definitorias hay cada vez menos.

En la conferencia de prensa posterior a la sufrida victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, Lionel Scaloni criticó el formato del Mundial. El entrenador no puede comprender cómo en la fase de grupos hubo seis días de descanso entre partidos y en las instancias de eliminación directa hay tres o cuatro.

"¿Qué viene a partir de ahora? Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más. Pero bueno, es todo así", declaró Scaloni, con un fastidio notorio, cuando le preguntaron acerca de la recuperación de los futbolistas argentinos tras haber disputado 120 minutos ante Cabo Verde.

Argentina debutó en el Mundial el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas y volvió a jugar el lunes 22 contra Austria en Dallas, seis días más tarde. Cinco días después cerró la fase de grupos frente a Jordania, también en Dallas, y casi una semana después, el viernes 3 de julio, afrontó su llave de dieciseisavos contra el conjunto africano. Sin embargo, el duelo de octavos de final ante Egipto está pautado para el próximo martes a las 13.00 en Atlanta, apenas tres días y medio después. Mismo caso si clasifica a los cuartos, ya que tendrá que jugar el sábado 11.

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Esta situación contrasta, por ejemplo, con la de Canadá, que disputó su duelo de dieciseisavos el domingo pasado ante Sudáfrica y jugará contra Marruecos en octavos este sábado, seis días después.

Más allá del desgaste por haber jugado el alargue -algo que también le ocurrió a Egipto, que superó por penales a Australia-, la Selección Argentina terminó con varios jugadores con problemas físicos.

Sobre el final de lo noventa minutos, Lionel Scaloni se vio obligado a agotar variantes por el pedido de cambio de Facundo Medina, que se sentó y golpeó el piso por la bronca. En conferencia el entrenador explicó que terminó acalambrado. Al mismo tiempo, quien se tomó el gemelo izquierdo fue Enzo Fernández, también acalambrado, aunque continuó en cancha. Para colmo, después del 3-2 en el alargue, Nicolás González, que había entrado en el complemento, se torció el tobillo izquierdo y quedó tendido unos segundos, pero pudo completar el encuentro.

Durante los entrenamientos previos al encuentro ante Egipto el cuerpo técnico seguirá atentamente la evolución de los tres futbolistas y de otros tantos que terminaron exhaustos con el objetivo de colocar el mejor once posible para el choque del próximo martes a las 13.00 en Atlanta.

FUENTE: TyC Sports

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