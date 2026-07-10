Un disparo, un conductor herido y muchas preguntas: investigan un confuso hecho

Los investigadores creen que, tras resultar herido, Rodríguez habría logrado descender del vehículo para pedir ayuda antes de desplomarse. En un primer momento fue trasladado por allegados al Centro de Salud Báez Laspiur y, debido a la gravedad de la lesión, luego fue derivado al Hospital Rawson, donde quedó internado.

Si bien trascendió que la víctima se desempeñaría como remisero o conductor de una aplicación de viajes, ese dato aún forma parte de las actuaciones que lleva adelante la investigación.

La causa continúa en plena etapa investigativa y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Los pesquisas trabajan para determinar si el disparo se produjo durante un intento de robo o si existió otro móvil detrás del ataque.

Como parte de las medidas, personal de Criminalística realizó pericias en la escena y los investigadores ya analizan las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de la víctima e intentar identificar a quien efectuó el disparo.

Fuentes vinculadas al caso aclararon, además, que hasta el momento no existen elementos que permitan vincular este hecho con el reciente ataque a balazos contra una vivienda de Villa El Salvador, por lo que ambas investigaciones avanzan por separado.