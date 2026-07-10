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Un disparo, un conductor herido y muchas preguntas: investigan un confuso hecho

La víctima fue identificada como Ismael Rodríguez, de 30 años. Permanece internado con pronóstico reservado tras recibir un disparo en la zona de la ingle. La Justicia analiza si se trató de un intento de robo o de un ataque con otro móvil.

Con el correr de las horas se conoció la identidad del hombre que fue hallado herido de un disparo durante la noche del jueves en Chimbas. Se trata de Ismael Rodríguez, de 30 años, quien permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Guillermo Rawson, donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia por la gravedad de la lesión.

Rodríguez, oriundo del Lote Hogar N.º 59, recibió un impacto de bala en el costado izquierdo de la ingle. El proyectil ingresó al cuerpo y no tuvo orificio de salida, por lo que fue necesaria una intervención quirúrgica. Mientras permanece bajo cuidados médicos, familiares y allegados iniciaron una cadena de oración por su recuperación.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 del jueves, sobre calle Benavídez, entre Alem y Catamarca, en el límite entre Capital y Chimbas. Un transeúnte encontró al hombre tendido sobre el pavimento, a pocos metros de su automóvil, que estaba detenido sobre la banquina con dirección hacia el oeste.

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Los investigadores creen que, tras resultar herido, Rodríguez habría logrado descender del vehículo para pedir ayuda antes de desplomarse. En un primer momento fue trasladado por allegados al Centro de Salud Báez Laspiur y, debido a la gravedad de la lesión, luego fue derivado al Hospital Rawson, donde quedó internado.

Si bien trascendió que la víctima se desempeñaría como remisero o conductor de una aplicación de viajes, ese dato aún forma parte de las actuaciones que lleva adelante la investigación.

La causa continúa en plena etapa investigativa y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Los pesquisas trabajan para determinar si el disparo se produjo durante un intento de robo o si existió otro móvil detrás del ataque.

Como parte de las medidas, personal de Criminalística realizó pericias en la escena y los investigadores ya analizan las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de la víctima e intentar identificar a quien efectuó el disparo.

Fuentes vinculadas al caso aclararon, además, que hasta el momento no existen elementos que permitan vincular este hecho con el reciente ataque a balazos contra una vivienda de Villa El Salvador, por lo que ambas investigaciones avanzan por separado.

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