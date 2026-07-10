Con el correr de las horas se conoció la identidad del hombre que fue hallado herido de un disparo durante la noche del jueves en Chimbas. Se trata de Ismael Rodríguez, de 30 años, quien permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Guillermo Rawson, donde debió ser sometido a una cirugía de urgencia por la gravedad de la lesión.
Un disparo, un conductor herido y muchas preguntas: investigan un confuso hecho
La víctima fue identificada como Ismael Rodríguez, de 30 años. Permanece internado con pronóstico reservado tras recibir un disparo en la zona de la ingle. La Justicia analiza si se trató de un intento de robo o de un ataque con otro móvil.